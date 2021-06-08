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Netflix Imdb puanı en yüksek diziler

Günümüzün en popüler dijital platformlarından Netflix’te her türden onlarca dizi bulunuyor. İyi bir dizi izlemek isteyen ama ne izleyeceğini bilmeyenler için Imdb puanı en yüksek Netflix dizilerini sizler için araştırdık. İşte, Netflix Imdb puanı en yüksek diziler…

08 Haziran 2021 Salı 19:09
Netflix Imdb puanı en yüksek diziler
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  • Peaky Blinders

Dizi, 1919 yılında Birmingham’da yaşanan suç örgütü olaylarını anlatıyor. Thomas Shelby de bu bölgede yapılan yasadışı işleri yapan bir örgütün lideridir. Bu örgütü bölgedekiler Peaky Blinders adı ile biliyor. Uzun zamandır dizi başarısından bir şey kaybetmeden devam ediyor. Güçlü hikayesi, oyuncuların performansları ve seçilen mekanların doğruluğuyla Peaky Blinders en fazla tavsiye edelin diziler arasında. Netflix platformunun en yüksek puana sahip dizileri arasında yer alması da bir rastlantı değil. Dizide Thomas Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy dünyada oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Murphy, bu ilgiyi sonuna kadar hak eden bir oyuncu. Oyuncu, Peaky Blinders dizisinde de oldukça etkileyici ve başarılı bir oyunculuk ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizideki diğer oyuncuların performansları da oldukça başarılı.

Imdab puanı: 8.8

  • Black Mirror

Dizi ilk olarak 2011 senesinde yayınlandı. İlk sezonda seyirciye aktardığı farklı konularla oldukça dikkat çekti. Dizide her bölümde farklı oyuncularla farklı konular ele alınıyor. Bu da dizinin ilginç olmasına neden oluyor. Dizide konular fazla uzatılmıyor, film gibi az ama öz olarak seyirciye anlatılıyor. Özellikle bilim kurgu türü bir dizi arıyorsanız her bölümde farklı bir bilim kurgu konusunun tadını çıkarmaya hazır olun. Black Mirror’da teknolojinin daha çok karanlık kısmına değiniliyor. Bunu yaparken de seyirciye bir uyarı yapılıyor ve bu uyarı da bilimsel konular ile oluyor. Teknolojinin dünyayı etkisi altına aldığı bu zamanda böyle konuların sorgulanması geleceğimiz için oldukça önem arz ediyor.

Imdb puanı: 8.8

  • Dark

Netflix’te yer alan ve en fazla ilgi gören dizilerden biri de Dark. 1. Sezonun yayınlanmasıyla dizi ülkemizde ve dünya genelinde oldukça popüler hale geldi. Dizinin konusu Almanya’nın bir şehrinde geçiyor. Bu şehirde 2 çocuğun ortadan kaybolmasından sonra ailelerin arasında geçen aşırı gizemli ve tuhaf ilişkiler gün yüzüne çıkıyor. Özellikle bilim kurgu ile gizem türünde dizi sevenler için Dark şiddetle tavsiye edilir. Fakat, dizinin senaryosu biraz karışık, bunu unutmayın.  Dizide anlatılanları daha iyi anlamak için biraz fazla dikkatli izlemek gerekiyor. Dizideki karakter sayıları oldukça fazla ve izlerken bu karakterlerin hepsini bilmek gerekiyor. Diziye genel bir bakış atıldığında ortaya çıkın iş oldukça başarılı.

Imdb puanı: 8.8

  • Narcos

2015 yılında yayın hayatına başlayan Narcos, dünya çapında gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti ile bu ticareti yapan uyuşturucu kartellerinin yetkililerle verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Dizide anlatılan hikaye gerçeğe dayanıyor; Pablo Escobar ile onu yakalamayı isteyen DEA Ajanı Steven Murphy arasında yaşananlar dizide seyirciye aktarılıyor. DEA ajanının görevi bir şekilde Escobar’ı yakalayarak yaşamına son vermektir. Ancak, bunu yapmak düşündüğü kadar kolay bir iş değil. Dizinin etkileyici olmasının bir nedeni de bütün olayların gerçek ve yaşanmış olması. Bu doğrultuda dizi izlendiğinde daha etkileyici bir hale geliyor. Gerçek yaşam hikayelerine ilgiliyseniz Narcos kesinlikle izlemeniz gereken bir dizi.

Imdb puanı: 8.8

  • Stranger Things

2016’da yayın hayatına başlayan dizi tüm dünyada Netflix platformunun en çok beğenilen dizileri arasında yer alıyor. Dizi birinci sezon sonrasında tüm yaş gruplarını etkiledi. Bunun nedeni de dizinin yönetmeni kişileri oldukça iyi kullanıyor ve oyuncuların performansları çok iyi. Dizinin konusu, 80’lerde ABD Hawkins Kasabasında küçük bir çocuk ortadan kayboluyor. Ailesi, yetkililer ve bütün kasaba o çocuğu aramaya başlıyor. Zamanla bütün yaşananların arkasında gizli deneylerin, doğaüstü bazı olayların ve süper güçleri olan küçük bir kızın yer aldığı ortaya çıkıyor. Eleven adında ki bu gizemli kız kasabaya geldiği zaman kaybolan çocuğun yakın arkadaşı ile tanışıyor ve ikilinin tanışması sonrasında işler daha da karışıyor.

Imdb puanı: 8.7

  • Bojack Horseman

Son zamanların en popüler animasyon dizilerinden olan BoJack Horseman, 2014 senesinde yayın hayatına başladı ve 2020’de final yaptı. Dizide Bojack, eskiden ünlü bir dizinin başrolü olmuş eski bir TV yıldızıdır. Ancak zaman geçtikçe kendini alkole vermiş ve geçici ilişkiler yaşamaya başlamıştır. Bu yolda girdiği depresyondan çıkmak için uğraşmaktadır.

Imdb puanı: 8.7

  • The Crown

Yayın hayatına 2016’da başlayan dizi, dünyanın en ünlü monarşik ünvanlarından bir tanesinin sahibi II. Elizabeth’in hayatını anlatıyor. Bütün bunlar döneme damga vuran Winston Chirchill ile ilişkileri de ayrı bir noktaya gelir. Büyük bir siyasi kargaşa yaşanan dünyada işler daha fazla gerilimli hal alır.

Imdb puanı: 8.5

  • The Queen’s Gambit

2020 yılının yıldızlarından ve kimilerine göre 2020’nin en iyi dizileri arasında olan The Queen’s Gambit hiç şüphe yok ki Netflix platformunda yayınlanan en iyi diziler arasında. Dizi, Beth Harmon adında bir kadının satrançtaki yükselişi ile hayatını anlatıyor. Satranç dünyasındaki tek egemenliğin erkeklerde olduğu bir zamanda Beth onlarla karşılaşarak onları yeniyor. Bu özelliği ve muhteşem yeteneğiyle hayatında birçok olay gelişir.

Imdb puanı: 8.6

  • Cobra Kai

2018’da yayın hayatına başlayan Cobra Kai, 1984 yılında düzenlenen bir tunuvanın 30 yıl sonrasını ele alıyor. Yıllar sonra Cobra Kai tekrardan sahalara dönüyor. Nostalji yapmayı sevenler ve yeni nesil tarafından oldukça beğenilmiş bir dizi.

Imdb puanı: 8.6

  • Mindhunter

Dizide, 2 FBI ajanı ile 1 akademisyen beraber seri katillerle ilgili davranış analiz biçimleri geliştirmeye çalışıyor. Bunun içinse ekip birçok seri katil ile görüşme yaparak o görüşmeleri kaydediyor. Yapılan görüşmeler içinde o zamanın ünlü katilleri de bulunuyor. Gerçek yaşamdan ilham alınarak anlatılan dizi türündeki en iyiler arasında.

Imdb puanı: 8.6


Son Güncelleme: 08.06.2021 19:09
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