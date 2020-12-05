Netflix ile La Casa De Papel 5.yeni sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu? Gözler efsane dizi için Netflix'de

Netflix platformunda yayınlanan ve dünya genelinde hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinin 5. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Herkesin merakla beklediği sezon hakkında Profesör’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çok fazla ödüle sahip olan dizinin son sezonunun ne zaman ekranlarda olacağı merak konusu oldu.

Dünya çapında hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinin son sezonunun ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya devam ediliyor. Yayınlandığı 4 sezon itibariyle herkesin beğenisini kazanan dizi İspanya’da gerçekleşen ve nefes kesen bir soygun hikayesini konu almaktadır.

Profesör'den La Casa De Papel Yeni Sezon Paylaşımı!

La Casa De Papel dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmamışken Netflix dizinin hakkında açıklamalarda bulundu. "Kesin Bilgi: Final Sezonu Yakında" başlığı altında dizinin sen sezonu olacağını duyurmuştu.

La Casa De Papel 5. Sezon Ne Zaman?

Yeni Sezonda Neler Olacak?

La Casa De Papel dizisinin 5. Sezonunun ne zaman ekranlarda olacağı henüz belli değil. Dizi yönetimi ilerleyen zamanlarda tarih hakkında açıklama yapacaktır.

La Casa de Papel merakla içerisinde beklenen 5. sezonunun Alvaro Morte'nin hayat verdiği Profesör ve soygun ekibinin birçok açıdan imkânsız gibi görülen soygunu sonunda tamamlaması bekleniyor.

La Casa De Papel Konusu Nedir?

Bir suç dehası planını devreye sokmak üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

Alex Pina'nın yarattığı televizyon dizisi iki bölüme ayrılmış bir sezondan oluşacaktı. 15 bölümlük dizi ilk olarak 2 Mayısıs 2017 ile 23 Kasım 2017 tarihleri ​​arasında İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayınlandı. 2017'nin sonlarında Netflix, diziyi dünya çapında dijital olarak yayınlama haklarını elde etti. Diziyi 22 daha kısa bölüme ayıran Netflix, ilk sezonu 20 Aralık 2017'de ve ikinci sezonu 6 Nisan 2018'de yayınladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini önemli ölçüde artıran 16 yeni bölüm sipariş etti. 8 bölümden oluşan üçüncü sezon 19 Temmuz 2019'da yayınlandı. 8 bölümden oluşan dördüncü sezon 3 Nisan 2020'de yayınlandı.