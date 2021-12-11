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Netflix İçimdeki Canavarlar: Billy Milligan’ın 24 Yüzü konusu ne?

Netflix platformunda yayınlanan İçimdeki Canavarlar Billy Milligan’ın 24 Yüzü belgeselinin konusu pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. Merakla araştırılan 'İçimdeki Canavarlar: Billy Milligan’ın 24 Yüzü konusu ne?' sorusunun yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

11 Aralık 2021 Cumartesi 06:27
Netflix İçimdeki Canavarlar: Billy Milligan’ın 24 Yüzü konusu ne?
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Dijital içerik platfromu Netflix’te 22 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan İçimdeki Canavarlar: Billy Milligan’ın 24 Yüzü orijinal adı Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan belgeseli izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

1970'li yılların sonuna doğru bir seri tecavüzcü, davranışlarını kontrol edebilen ve tam 24 farklı benliğe sahip olduğu iddia edilen Billy Milligan, Amerika'nın en çok dikkat çeken ve yankı uyandıran davalarından biri olur.

İçimdeki Canavarlar: Billy Milligan’ın 24 Yüzü konusu ne?

1977 yılında Billy Milligan'ın Ohio State Üniversitesinin yakınlarındaki pek çok tecavüz ile suçlanması sonrasında uzmanlar onda "çoklu kişilik bozukluğu" olup olmadığını öğrenmek için sorgulamalara başlarlar. Billy'nin sorunlu gençlik zamanları, kardeşleri ve çocukluk arkadaşları ile yapılan röportajlar ile araştırılarak öğrenilmeye çalışılır. Duruşmalarda, avukatları Billy için sıra dışı bir savunma yaparlar.

Billy'nin şöhreti git gide artarken yeni bir doktor ona konan teşhise itiraz ederek tedavisini değiştirmeye karar verir. Daha sonrasında Billy, tedavisinin kontrolünü kendi eline alır. Billy ailesinin ve arkadaşlarının yardımı ile hastaneden kaçarak kimliğini değiştirir. Bunların ardından da Hollywood'un ünlü isimlerinim bazıları ile arkadaşlık kurar. Bütün bunların sonrasında Billy, 60 yaşında bir huzurevinde hayatını kaybeder.


Son Güncelleme: 11.12.2021 06:27
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İçimdeki Canavarlar Billy Milligan’ın 24 YüzüMonsters Inside: The 24 Faces Of Billy MilliganNetflix
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