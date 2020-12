Tüm dünyada büyük ses getiren, her sezonu, her bölümü ilgiyle takip edilen Game of Thrones dizisiyle alakalı yeni bir dizi geliyor. Game of Thrones’de önemli bir rolü olan Targaryen ailesinin anlatılacağı dizi, Netflix’te yayınlanacak. House of the Dragon adıyla çekilen dizi, 2022 yılında yayınlanacak.

Game of Thrones dizisinde ejderhaların temsil ettiği aile olarak karşımıza çıkan Targaryen Hanedanlığı, House of the Dragon ile geri dönüyor. Tamamen Targaryen Hanedanlığını konu alacak dizi, 2022 yılında, Netfix’te yayınlanacak.