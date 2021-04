’de 29 Nisan’ta yayınlanacak olanfilmininı yayınlanmıştır. Konusu merak edilen Her Şey Yok Olur filminde bir ailenin yeni taşındıkları evde yaşanan gizemli olayları çözmesini anlatmaktadır. Elizabeth Brundage’ın romanından uyarlanan Her Şey Yok Olur filminde bir çift Hudson Vadisi’ndeki tarihi, küçük bir köye taşınırlar ve burada evliliklerine dair uğursuz bir gerçeği bulurlar. Taşındıkları ev ise tarihinden bile daha karanlıktır. Her Şey Yok Olur filminde Amanda Seyfried, James Norton, Rhea Seehon, Karen Allen, Natalia Dyer ve F. Murray Abraham gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.