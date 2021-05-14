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Netflix Halston dizisinin konusu ve oyuncuları

Netflix orijinal yapımı olan Halston dizisi 14 Mayıs Cuma günü Netflix'te izleyicilerin karşısına çıktı. Birçok kişinin merak ettiği, Halston dizisinin konusunu ve oyuncularını haberimizden bulabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 22:23
Netflix Halston dizisinin konusu ve oyuncuları
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Netflix orijinal yapımı Halston dizisi 14 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanmaya başladı. Steven Gaines‘in ‘Halston’ isimli kitabından uyarlanarak yapılan dizi toplamda beş bölümden oluşuyor. Dizide senaryoyu Sharr White yazarken yönetmen koltuğunda Daniel Minahan oturuyor. Dizinin yapımcılığı ise ünlü isim Ryan Murphy yapıyor. ABD yapımı olan dizi biyografi ve dram türündedir.

Halston dizisinin konusu ne?

Halston olarak bilinen Roy Halston Frowick, 1970’li yıllarda uluslararası şöhrete kavuşmuş Amerikalı bir moda tasarımcısıydı. Genellikle kaşmir ya da ultra süetten yapılan mini malist, tasarımlarıyla 1970’li yıllara damgasını vurmuştu.

Dizi, tarzı ile bir döneme yön veren ve dünya çapında bir moda imparatorluğu kuran Roy Frowick’in hayatını konu alıyor. 1970’li ve 80’li yıllarda New York’ta büyük bir şöhrete kavuşan Halston’ın hayatıda aynı şekilde kontrolden çıkar.

Halston dizisinin oyuncuları kimler?

-Ewan McGregor – Halston

-Rory Culkin – Joel Schumacher

-Rebecca Dayan – Elsa Peretti

-Sullivan Jones – Ed Austin

-David Pittu – Joe Eula

-Krysta Rodriguez – Liza Minnelli

-Gian Franco Rodriguez – Victor Hugo

-Bill Pullman – David Mahoney

-Kelly Bishop – Eleanor Lambert

-Vera Farmiga – Adele

-Maxim Swinton


Son Güncelleme: 14.05.2021 22:23
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