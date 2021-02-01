Netflix Hache (H) dizi konusu ve oyuncuları

Netflix’in popüler dizileri arasında olan Hache (H) düşük imdb puanına rağmen oldukça beğenildi. İspanyol dizisi olan Hache dizisi 1 sezon 8 bölümden oluşuyor. 2. Sezon için henüz bir duyuru yapılmaması ise dizi severleri üzüyor. Dizide çalan şarkılar çoğu kişiye hitap etmese de dizisinin olağanüstü konusu ile birçok izleyiciyi diziden etkileniyor. Helena isimli kadının arafta kalma öyküsü ile karşımıza çıkan dizi 1960’lı yıllarda yaşanan olayları anlatmaya çalışıyor.

Hache (H) Oyuncuları

Adriana Ugarte – Helena

Javier Rey – Malpica

Eduardo Noriega – Alejandro

Ingrid Rubio – Celeste

Marina Salas – Silva