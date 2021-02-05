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Netflix Hache 2. sezon konusu ve fragmanı

Netflix ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Hache'nin 2. sezonu başlayacak. Dizinin 2. sezonunun başlamasına sayılı günler akala pek çok kişi, Netflix Hache 2. sezon konusu ve fragmanı konularını araştırmaya başladı.

05 Şubat 2021 Cuma 23:22
Netflix Hache 2. sezon konusu ve fragmanı
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Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip online dizi ve film platformu Netflix’in yeni dizisi Hache 2. Sezonu ile birlikte duyuruldu. 1960’larda Barselona’da eroin kartelinin sevgilisi ve güvenini kazanan Helena’nın bu hayata alışmak için ihtiyaç duyduğu beceri ve yetenekleri öğrenme sürecini konu alan bir takımdır.

İspanyol yapımı olan Hache ilk defa 1 Kasım 2019’da 8 bölümlük sezonu ile duyurulmuş ve büyük beğeni toplamıştır. 5 Şubat 2021’de 6 bölümlük 2. Sezonu başlayacak olan Hache merak edilmeye devam ediyor.

Hache 2. Sezonda neler yaşanacak?

Veronica Fenandes’in yaratıcısı olduğu, Adriana Ugarte ve Javier Rey’in başrol oyuncuları olduğu Hache’nin 2. Sezonunda Hache eroin laboratuvarı açma şansı yakalayarak bu işe girişir. Kendisine komplo kuran ve sorunlar yaşadığı akrabası laboratuvarın açılmasını zorlar.

2. sezon bölümleri süreleri ve bölüm adları

  • 2. Sezon 1. Bölüm: "Miras" (48 dakika)
  • 2. Sezon 2. Bölüm: "Laboratuvar" (43 dakika)
  • 2. Sezon 3. Bölüm: "Göze Göz" (47 dakika)
  • 2. Sezon 4. Bölüm: "Yalnızlıklar" (40 dakika)
  • 2. Sezon 5. Bölüm: "Onun Ölmesi Gerek" (42 dakika)
  • 2. Sezon 6. Bölüm: "Senin İçin En İyisi" (46 dakika)


Son Güncelleme: 05.02.2021 23:58
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NetflixHache2. SezonKonusuFragmanı
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