Netflix Gözlerinin Ardında 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Gözlerinin Ardında 2. sezon ne tarihi belli oldu mu?

Milyonlarca kişi tarafından izlenen Netflix’in sevilen Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında) dizisinin 1. sezonunun sürpriz bir bölümle bitmesi ile 2. sezonda neler yaşanacağı merak edildi. Gözlerinin Ardında dizisi Sarah Pinborough’ın Behind Her Eyes isimli kitabından uyarlanmıştır. 17 Şubat’ta 1. sezonu ile izleyici karşısına çıkan Gözlerinin Ardında dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmamıştır. Fakat diziz sürpriz bir şekilde bittiği için ikinci sezonun olabileceği düşünülmektedir.

Gözlerinin Ardında dizisinin konusu nedir?

Gözlerinin Ardında dizisinde 1 tane oğlu olan bekar bir anne olan Louise bir psikiyatristin ofisinde yarı zamanlı olarak çalışmaya başlaması anlatılıyor. Louise patronu David ile bir ilişkiye başlarken aynı zamanda patronunun karısı Adale ile de beklenmeyen bir arkadaşlığa adım atar. Louise’nin hayatı git gide garipleşmektedir. Kendisini hiçbir şeyin ve hiç kimsenin göründüğü gibi olmadığı tehlikeli bir sırlar ağına hapsedilmiş olarak bulan Louise'nin hikayesinde alışılmışın dışında bir aşk üçgeni kısa zamanda karanlık, psikolojik bir gerilim ile sapkın ifşaat hikayesine dönüşmektedir.

Gözlerinin Ardında dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunmaktadır?

-Simona Brown (Louise)

-Eve Hewson (Adele)

-Tom Bateman (David)

-Robert Aramayo (Rob)

-Tyler Howitt (Adam)

-Georgie Glen (Sue)

-Nichola Burley (Sophie)

-Roshan Seth (Dr.Sharma)