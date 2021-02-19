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Netflix Good Girls 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Good Girls 4. sezon fragmanı yayınlandı

Tüm kategorilerde dizi ve film sunan platform Netflix'in sevilen yapımları arasında Good Girls'de yer alıyor. Şu ana kadar 3 sezon yayınlanan dizinin dördüncü sezonu merakla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri dördüncü sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte detaylar...

19 Şubat 2021 Cuma 12:37
Netflix Good Girls 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Good Girls 4. sezon fragmanı yayınlandı
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İlk bölümü 7 Mayısıs 2018’de yayınlanan dizi de suç, komedi, drama içeriklidir. NBC dizisi olan Good Girls 4. sezon için beklentiyi oldukça yükseltti.  

Good Girls dizisi 4. sezon ne zaman gelecek?

Good Girls, Amerikan yapımı Universal Televion tarafından çıkmıştır. Dizinin tasarımını ise Jenna Bans yapmıştır. Üçüncü sezonu 2020 Nisan ve Mayısıs’da NBC ve Hulu TV’de yayınlanmıştır. Bu sezonla beraber toytalde 34 bölüm yayınlanan dizi 26 Temmuz Pazar tarihinde Netflix Türkiye’de yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman, Reno Wilson, Manny Montana yer almaktadır. Dizi üçüncü sezondan sonra dördüncü sezon için de onay aldı. İMDb’ de ki 26 bin kişinin oylamasın kapsamında 7,9’luk bir oy aldı. Dizini bölümleri 43 dakikadan oluşuyor.

Good Girls dizisinin konusu

Mali yıkımdan kurtulmak, maddi refaha kavuşmak ve bağımsız olabilmek için üç anne bir araya gelir ve bir markete soygun düzenler. Beth, Ruby ve Annie anneler toplanırlar ve hayatlarını bir düzene koymaya karar verirler. Bunu gerçekleştirebilmek için ise bir market soyacaklardır. Tehlikeli bir rakiple karşı karşıya kalan Beth ve Annie soygun planını değiştirip bunu Ruby’e açıklarlar.

Üç anne kaçmak için araba bulurlar ve gizemli görev için yola çıkarlar. Annie ve Sadie önemli görüşme için hazırlanırken Beth kızının odasında şok bir göüntü ile karşılaşır. Ruby ise çalıştığı yerde zorlu bir müşteri ile mücadele etmektedir. Beth, Ruby ve Annie anneler son bir soygun yapmak üzere Rio’yu alt edip bağımsızlıkları için savaşırlar ancak ne olacağı belli değildir.

Dizinin dördüncü sezonu ile alakalı bir fragman henüz yayınlanmadı. Lakin önümüzdeki haftalarda geleceği planlanıyor. 2021 yılının Mart ayındaki çıkış tarihine kadar fragman yayınlanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 19.02.2021 12:37
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