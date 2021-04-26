2012 yapımı, aksiyon ile fantastik türdeki Shadow and Bone dizisi, 23 Nisan 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanması ile pek çok kez gündeme gelmeyi başardı. Hikayesinin kitaptan uyarlandığı dizi, tahmin edilenin üzerinde ilgi görüp pek çok kişi tarafından çok beğenildi. Sekiz bölümlük birinci sezonu ile büyük ses getiren dizi, IMDb üstünden tam 8,200 kişinin oyu ile 8,2 gibi başarılı bir puan aldı. Şuan da da seyircinin aklında tek bir soru bulunuyor. “Netflix Gölge ve Kemik yeni sezon olacak mı? Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman yayınlanır? Merak edilen konular ile ilgili detaylar haberimizde…

Shadow and Bone dizisi ne anlatıyor?

Shadow and Bone dizisi, yetim olan bir haritacı gencin hayatını anlatıyor. Savaştan dolayı paramparça dağılan bir dünyada evreni kurtarmaya yarayacak büyük gücü keşfeder. Bu gücün farkına varan karanlık güçler de bu gencin peşine düşmeye başlar. Olayın geçtiği meşhur evrenin adı da Grisha’dır. Şuana dek edebi bir evren olan Grisha bundan sonra beyaz perdeye aktarılmaya başlayacak.

Dizi bünyesinde pek çok yönetmen ile senarist görev alırken, başrol oyuncu kadrosunda ise; Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter ile Amita Suman gibi birbirinden genç ve başarılı isimler yer alıyor. Dizi eskiden edebi bir evren olan Grisha’yı sinematik bir evrene taşımayı hedeflemekte. Peki, sinematik bir evrene sahip olan bu dizi devam edecek mi, Shadow and Bone ikinci sezonu olacak mı?

Shadow and Bone ikinci sezon ne zaman çıkacak?

Bilindiği üzere Netflix platformu ticari bir platformdur. Bu dizinin önemli bir kitle kazandırmış olması da olumlu bir haberdir ancak şuana kadar ne yapımcılardan ne de Netflix’ten her hangi bir açıklama yapılmadı. Tabii ki birinci sezon yeni yayınlandığından dolayı bir süre bekleyerek daha sağlıklı veriler oluşması isteğinde olabilirler. Kısaca, ikinci sezon ya da daha fazla sezon ile yan hikayelerin olması çok yüksek bir ihtimal. Tahminlere göre hemen hemen 2022 yazının yaz aylarında dizinin ikinci sezonu yayınlanabilir.

Shadow and Bone dizisi oyuncu kadrosu

Jessie Mei Li (Karakteri: Alina Starkov)

Archie Renaux (Karakteri: Malyen Orefsev)

Ben Banes (Karakteri: General Krigan)

Freddy Carter (Karakteri: Kaz Brekker)

Amita Suman (Karakteri: Inej Ghafa)

Kit Young (Karakteri: Jasper Fahey)

Daisy Head (Karakteri: Genya Safin)

Zoe Wanamaker (Karakteri: Baghra)

Danielle Galligan (Karakteri: Nina Zenik)

Calahan Skogman (Karakteri: Matthias Helvar)

Jasmine Blackborow (Karakteri: Marie)

Sujaya Dasgupta (Karakteri: Zoya Nazyalensky)

Simon Sears (Karakteri: Ivan)

Julian Kostov (Karakteri: Fedyor Kaminsky)

Luke Pasqualino (Karakteri: David Kostyk)

Gabrielle Brooks (Karakteri: Nadia Zhabin)

Kevin Eldon (Karakteri: Apparat)

Shadow and Bone dizisinin fragmanı