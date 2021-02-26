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Netflix Gölge ve Kemik fragmanı yayınlandı

Netflix 23 Nisan'da gösterime sunulacak olan yeni dizisi Gölge ve Kemik'in fragmanını resmi Youtube hesabı üzerinden paylaştı. Fantastik bir konuyu ele alan dizi seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor.

26 Şubat 2021 Cuma 23:19
Netflix Gölge ve Kemik fragmanı yayınlandı
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Netflix’in yeni dizisi Gölge ve Kemik’in fragmanını Youtube hesabı üzerinden yayınladı. Oyuncu kadrosunda Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Banes (General Kirigan), Sujaya Dasgupta (Zoya Nazyalensky) gibi isimlerin yer aldığı dizi fantastik bir tema ile karşımıza çıkıyor.

Netflix Gölge ve Kemik ne zaman yayınlanacak?

Bir romandan uyarlanma olan dizi aynı isimle 23 Nisan’da Netflix ekranlarından izleyicileriyle buluşacak.

Netflix Gölge ve Kemik konusu nedir?

Macaristan yapımı olan Gölge ve Kemik dizisi 8 bölümden oluşacak. Dizide bir askerin ülkesini kaybetmekten kurtaracak bir gücün farkına varması anlatılamaktadır. Yaratıkların da bulunduğu fantastik dizi heyecan dolu bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Gölge ve Kemik tanıtım fragmanı:

VİDEO

 




Son Güncelleme: 26.02.2021 23:19
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Anahtar Kelimeler:
NetflixGölgevekemik
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