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Netflix Gölge Ve Kemik dizisi oyuncuları ve konusu

Netflix’te yayınlanacak olan Leigh Bardugo’nun Grishaverse kitap serisi olan Shadow and Bone’ndan uyarlanan Gölge ve Kemik dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi.

16 Nisan 2021 Cuma 01:25
Netflix Gölge Ve Kemik dizisi oyuncuları ve konusu
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Netflix’te Nisan ayında yayınlanacak olan Leigh Bardugo’nun Grishaverse kitap serisi olan Shadow and Bone’ndan uyarlanan Gölge ve Kemik dizisinin yapımında Oscar adayı Arrival, Bird Box ve The Thing gibi yapımlar için senaryolar yazan Eric Heisserer showrunner olarak yer almaktadır. Gölge ve Kemik dizisinin yönetmen koltuğunda daha önce Doctor Who, The Umbrella Academy, The Punisher, Altered Carbon ve daha fazla dizinin yönetmenliğini yapan, Primetime Emmy adayı Jeremy Webb bulunmaktadır. Gölge ve Kemik dizisi, Leigh Bardugo’nun kitap serisinden “Gölge ve Kemik” ve “Kargalar Meclisi” adlı iki kitabının karışımından uyarlanacaktır. Hikâye, doğal olmayan yaratıkların insan eti ziyafeti yaptığı, devasa bir karanlık bariyerle ikiye bölünmüş bir dünyada geçmektedir dizini ilk sezonunda toplam 8 bölüm bulunmaktadır. 

Gölge ve Kemik dizisinin oyuncu kadrosu

Jessie Mei Li (Alina Starkov), 

Ben Banes (General Kirigan), 

Freddy Carter (Kaz Brekker), 

Archie Renaux (Malyen Oretsev) 

Kit Young (Jesper Fahey)




Son Güncelleme: 16.04.2021 01:25
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Anahtar Kelimeler:
NetflixGölge Ve KemikDizi
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