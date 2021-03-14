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Netflix Gerçek Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimler? The One nasıl bir dizi?

Netflix'e "Gerçek Aşk" dizisi eklendi. The One dizisinin ne Netflix platformunda yer almasının ardından çoğu dizi tutkunları, dizinin konusunu, oyuncularını, bölüm süresini ve kaç bölümden oluştuğunu merak etmeye başladı.

14 Mart 2021 Pazar 19:20
Netflix Gerçek Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimler? The One nasıl bir dizi?
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Aşkı ve ilişkileri bir daha asla aynı şekilde düşünmeyeceğiz! Bilim kurgu dizisi "True Love (The One)" ilk sezonuyla Netflix dijital platformda yer almaya başladı.

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DNA testinin mükemmel partneri bulmanızı sağladığı bir dünya - genetik olarak tutkuyla sevdiğiniz tek kişi ... Ya bir tane bulmak için gereken tek şey sadece bir saç öneğiyse? Fikir basit ama sonuçları patlayıcı. Aşk ve ilişkiler hakkında bir daha asla aynı şekilde düşünmeyeceğiz.

The One 1. sezonu Netflix'te başladı!

Hannah Ware başrollü bilim kurgu dizisi "The One" 12 Mart 2021 Cuma günü Netflix’te 1. Sezonuyla yerini aldı.

The One nasıl bir dizi?

The One'ın hikayesi, ekibin bir parçası olan bir DNA araştırmacısı mükemmel eşi bulmanın bir yolunu keşfettiğinde, tamamen yeni ve cüretkar bir çöpçatanlık hizmeti yarattığında aşk ve yalanların iç içe geçmesiyle ilgilidir.

Kurucu ortak ve CEO Rebecca Webb'in büyümesi, DNA tabanlı çöpçatanlık şirketinin başarısının ardından durdurulamaz görünüyor. Ta ki bir cesedin Thames'te bulunmasına kadar.

Gerçek Aşk dizisinin ilk sezonu 39-44 dakika süren 8 bölümden oluşuyor.

Yapımın oyuncuları arasında Hannah Ware (Rebecca Webb) dışında Zoë Tapper (Kate Saunders), Dimitri Leonidas (James Whiting), Amir El-Masry (Ben Naser), Lois Chimimba (Hannah Bailey), Eric Kofi-Abrefa (Mark Bailey), Pallavi Sharda (Megan Chapman), Jana Pérez (Sophia Rodriguez), Diarmaid Murtagh (Connor Martin), Gregg Chillin (Nick Gedny), Wilf Scolding (Ethan), Stephen Campbell Moore (Damien Brown), Simone Kirby (Charlotte Driscoll), Albano Jerónimo (Matheus Silva), Eduardo Lloveras (Sebastian Rodriguez), Miguel Amorim (Fabio Silva) gibi isimler rol almaktadır.

John Marrs'ın The One romanı Howard Overman tarafından ekranlara uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Jeremy Lovering, Catherine Morshead ve Brady Hood oturuyor.

Gerçek Aşk 2. sezon olacak mı?

The One'ın yeni sezonu olup olmayacağı ilerleyen haftalarda netlik kazanacak. Yeni sezon onaylanırsa seyirciler, 2022 yılının yaz aylarında sezonun yeni bölümlerini izleyebilecek.



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:20
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