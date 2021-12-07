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Netflix Gazap Ateşi filminin konusu nedir?

Dolu dolu geçen ve birden fazla duyguyu içinde barındıran Netflix'in en çok ilgi gören filmleri arasında yer alan Gazap Ateşi'nin konusu henüz filmi izlemeyenler tarafından merak ediliyor. İşte merak edenler için Netflix Gazap Ateşi filminin konusu...

07 Aralık 2021 Salı 16:15
Netflix Gazap Ateşi filminin konusu nedir?
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Film, Latin Amerika'da 60 dakikada fidye meselesinden dolayı adam kaçırma olaylarının yaşandığını belirterek başlıyor. Varlıklı ailelerin evlatlarının, tanıdıklarının hatta ve hatta kendierinin fidye çetesi tarafından ele geçirildiklerini söylüyor. Bu doğrultuda filmde hem adam kaçırma hem de kaçıralan adamları kurtarma mücadelesinin yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 

Seri başlangıç sonrasında gidişatla ilgili birtakım görüşler ortaya çıksa da Denzel Washington, John Creasy karakteri ile seri başlangıcın yavaşlatılması çabası taşınıyor. Sahneler kendinin eski bir CIA ajanı olduğunu iddia ediyor. Fakat, kendi bugünlerde alkolik olmuş, dayanılmaz ve bunaltıda olan bir adam haline gelmiştir. Belli ki geçmişteki yaraları gün geçtikçe büyüyerek onu bu hale getirmiş ve kapanmayacak yaralar olmuştur. Ruhunu başkalarında kaybederek, dünüyle bugününü karıştıran birisi olmuştur. 

Creasy, hikayedeki hızlı başlangıcı körertmiş olsa da seyircinin içine işleyen dramatik karakteri ile seyirciyi bambaşka bir noktaya ulaştırmayı başarır. Tam anlamıyla kaybolmuş bir kimliğe sahip olmasına karşın bir çıkış yolu, yaşama yeniden bağlanma kapısı aradığı da çok kolay görülüyor. Ve bu yaşama yeniden merhaba diyebilme konseptiniyse arkadaşı Paul Raybun sayesinde bulur. Raybun karakteri, şehirdeki sanayi kitlesinin ayakta durmasını sağlayan zengin bir arkadaşı ve onun eşinin biricik kızları Pita'nın koruma görevini üstlenmesi için Creasy'i önerdiği zaman filmdeki heyecan dolu anlar da başlıyor. 

Gazap Ateşi filminin yorumu

Yönetmen Tony Scott'un en çok sevilen filmleri arasında gösteren Gazap Ateşi, günümüzdeki aksiyon ile macera türü yapımlara ilham olacak kurgusu ile göz kamaştırıyor. Alkol ile eski yaşamından dolayı çıkmazda olan bir kişiyi istemsizce küçücük bir kız ile baş başa bırakıyor. Ve kaybolmuş ruhunu, Pita'ya teslim etmesini söylüyor. Günler hatta aylar sonrasında Pita ile Creasy arasında muhteşem bir bağ kurulmuş olsa da Pita karakterinin kaçırılması ile beraber başta Creasy olmak üzere ailesi perişan hale gelir. Creasy karakteriyse dağılan bünyesini geride bırakıp Pita'nın yaşaması için elinden gelen her şeyi yapmaya başlar.

Film dolu dolu geçen ve birden fazla duyguyu seyirciye aktaran 2 saatlik keyif dolu bir hikaye ile seyirci karşısına çıkıyor. Filmin güncel IMDP puanı ise 7,7'dir.

Gazap Ateşi filmi oyuncu kadrosu

- Denzel Washington – John W. Creasy

- Dakota Fanning – Lupita Ramos

- Radha Mitchell – Lisa Ramos

- Christopher Walken – Paul Raybun

- Marc Anthony – Samuel Ramos

- Giancarlo Giannini – Miguel Manzano

- Mickey Rourke – Jordan Kalfus

- Rachel Ticotin – Mariana Garcia Guerrero 

Gazap Ateşi filmi fragmanı




Son Güncelleme: 07.12.2021 16:15
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