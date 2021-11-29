Netflix Ganglands dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Fransa, Ganglands dizisiyle Netflix'teki ağırlığını korumaya devam ediyor

Son zamanlarda yayınladığı BAC Nord, Bronx, Lupin gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Fransızlar, Ganglands dizisiyle Netflix’teki ağırlığını korumaya devam ediyor. 24 Eylül 2021 Cuma günü itibariyle Netflix’te yayınlanmaya başlanan Ganglands dizisi hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ‘’Netflix Ganglands dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?’’ sorusunu sıklıkla arama motorlarına yazıyor.

Netflix Ganglands Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler?

Uyuşturucu baronunun elinde bulunan yeğenini kurtarmak amacıyla Fransa suç dünyasının içine atılan Mehdi, yeğenini evine döndürmek için adeta hayatını ortaya koyuyor. Yazar ve yönetmen olarak filmde yer alann Julien Leclercq’in başarılı dokunuşlarıyla dikkat çeken bir yapım olmayı başaran Ganglands dizisi, filmine göre daha sağlam bir senaryoya sahip.

Ganglands dizisinin oyuncu kadrosunu ise Sami Bouajila, Tracy Gotoas, Nabiha Akkari, Samuel Jouy ve Sofia Lesaffre oluşturuyor. Ganglands dizisini izleyen kişilerin ilk izlenimlerinin olumlu olduğu ifade ediliyor.

https://youtu.be/0VZ2Nbx8gHI