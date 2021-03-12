Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? Netflix Türkiye Friends yayın tarihi

Frends dizisinin Netflix yayın tarihi açıklandı. Kullanıcılar uzun süredir dizinin yayın tarihini bekliyordu. Netflix Türkiye hesabı, merakla beklenen yayın tarihini sosyal medyadan açıkladı. Açıklamaya göre, Friends Netflix’te 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlıyor.

Kısa süre önce ABD haklarını satın alan HBO Max, özel bir bölüm planlarının olduğunu ve tüm oyuncuların eksiksiz olarak bu bölümde oynayacaklarını duyurdu. Özel bölüm, bu senenin ilerleyen aylarında yayınlanacak.

Friends dizisinin konusu ne?

Dizide, hepsi yirmili yaşlarda olan üçü kadın, üçü erkek altı genç arkadaşın New York’ta yaşadıkları komik, eğlenceli ve hayat dolu olan yaşamlarını anlatıyor. Dizide devamlı bir arada olan ve Central Perk Cafe’de takılan karakterlerin komedilerine eşlik ediliyor. Rachel Green isimli karakter düğününden kaçarak New York’ta olan bir restoranda aşçılık yapan çocukluk arkadaşı Monica Geller’ı bulur ve onun evine yerleşir ve Monica’nın eğlenceli arkadaş grubuna dahil olur.

Monica’nın arkadaş grubunda ki kişiler; ünlü olma hayali ile yaşayan aktör Joey Tribbiani, masözlük ile müzisyenlik yapan Phoebe Buffay, iş insanı Chandler Bing ile Monica’nın ağabeyi ve yeni boşanmış olan yapeontolog Ross Geller’dir. Friends dizisinde Rachel karakteri ailesinden destek almadan yaşama tekrardan tutunmak için çabalar ve bunun sonucunda grubun devamlı olarak takıldığı Central Perk Cafe’de garsonluk yapmaya başlar. Dizide yer alan bu 6 kişi dizi sürecinde pek çok romantik ilişki yaşarlar ve bu ilişkilerin kimisi ciddi iken kimisi de kısa süren ilişkiler olur.

Friends dizisi oyuncu kadrosu

Friends dizisinin başrolünde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Bu isimler şunlardır; Jennifer Aniston başta olmak üzeri, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry ile David Schwimmer’dir. Friends dizisinde toplam olarak otuz dört farklı oyuncu dizinin hikayesine ortak olmuştur.