İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti

Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? Netflix müjdeyi verdi!

Netflix sevilen dizilerden birini daha kütüphanesine ekleyeceği müjdesini verdi. İzleyicilerin bir çırpıda izleyip bitirdiği 10 sezonluk Friends dizisini Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamayla kütüphanesine ekleyeceğini belirtti. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu haline geldi.

11 Mart 2021 Perşembe 15:51
Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? Netflix müjdeyi verdi!
Takip Et:

Sevenlerinin merakla beklediği ve uzun süredir Netflix kütüphanesinde yer almayan dizi için müjde geldi. 1994 yılında yayına başlayan ve 10 sezon süren durum komedisi olan Friends dizisi için Netflix'ten onay geldi. 

Dijital platform olan Netflix'te kullanıcılar, Jennifer Anisto, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry ve David Schwimmer gibi başarılı isimlerinin bulunduğu unutulmazlar arasında yerini alan Friends dizisinin Netflix kütüphanesinde bulunmamasından şikayetçilerdi. 

Netflix Türkiye Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile merakla beklenilen unutulmaz diziyi kütüphanesine ekleyeceğini "Friends 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur." tweeti ile müjdeledi. 

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 15:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FriendsNetflixNetflix Türkiye1 NisanNetflixte Friends Dizisi Yayınlanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe
Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe
Gelinim Mutfakta Dudu kimdir? Dudu kaç yaşında, nereli?
Gelinim Mutfakta Dudu kimdir? Dudu kaç yaşında, nereli?
Survivor Barış Özbek diskalifiye mi olacak? Barış neden yok, neden yarışmıyor? Barış yarışmadan çıkacak mı?
Survivor Barış Özbek diskalifiye mi olacak? Barış neden yok, neden yarışmıyor? Barış yarışmadan çıkacak mı?
İbo Show final mi yapıyor? İbrahim Tatlıses programı yerine kim program yapacak?
İbo Show final mi yapıyor? İbrahim Tatlıses programı yerine kim program yapacak?
Acemi Anneler 104. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma
Acemi Anneler 104. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma
İbo Show 13 Mart konukları kimler? İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show 13 Mart konukları kimler? İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu!

Popüler Haberler

Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? Netflix müjdeyi verdi!
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? EXXEN Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncuları
Bugün ne yemek yapsam; Benim Yemeğim kuru patlıcan dolması tarifi ve malzemeleri
E-devlet kredi notu sorgulama ile kredi risk puanı nasıl öğrenilir? 2021
Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Gelinim Mutfakta Dudu kimdir? Dudu kaç yaşında, nereli?
Survivor Barış Özbek diskalifiye mi olacak? Barış neden yok, neden yarışmıyor? Barış yarışmadan çıkacak mı?
Günlük burç yorumları 29 Ocak 2020 Çarşamba - Burcunuza Göre Sizi Bugün Neler Bekliyor?
Rüyada halı yıkamak ne demektir? Rüyada halı yıkamanın tabiri ve anlamı
Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli
Hasan Onat kimdir? Hasan Onat neden vefat etti?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Pişti programı ne zaman başlayacak? TV8 Pişti programı yayın tarihi ve sunucuları
Alev Alev dizisi oyuncuları kimlerdir? Show Tv Alev Alev dizisi konusu ve oyuncuları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Bugün hangi maçlar var? 11 Mart Perşembe kimin maçı var?
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.