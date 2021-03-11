Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? Netflix müjdeyi verdi!

Sevenlerinin merakla beklediği ve uzun süredir Netflix kütüphanesinde yer almayan dizi için müjde geldi. 1994 yılında yayına başlayan ve 10 sezon süren durum komedisi olan Friends dizisi için Netflix'ten onay geldi.

Dijital platform olan Netflix'te kullanıcılar, Jennifer Anisto, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry ve David Schwimmer gibi başarılı isimlerinin bulunduğu unutulmazlar arasında yerini alan Friends dizisinin Netflix kütüphanesinde bulunmamasından şikayetçilerdi.

Netflix Türkiye Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile merakla beklenilen unutulmaz diziyi kütüphanesine ekleyeceğini "Friends 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur." tweeti ile müjdeledi.