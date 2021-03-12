Netflix Friends ne zaman başlayacak? Friends yayın tarihi belli oldu!

Yayınlanış tarihi 1994 ile 2004 seneleri arası olan ve son bölümünden beri hâlâ dünyanın çoğu bölgesinde izlenmeye devam edilen kültleşmiş yapım ‘Friends’ izleyicileriyle tekrar bir araya gelmek için gün sayıyor.

Başrolleri; Jennifer Aniston (Rachel), Matt LeBlanc (Joey), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) ve David Schwimmer (Ross) isimlerinin bulunduğu dizi, 1 Nisan günü ve sonrasında Netflix Türkiye platformunda izlenebilecek…

Gündemde yer alan gelişmenin; Netflix’in resmi Twitter hesabından takipçilerine gönderdiği “ Friends 1 Nisan’da geliyor diye ‘Şaka mı bu?’ diyenleri görüyorum, bunun şakası mı olur?” ifadeleri ile onayladı.

Aslında izleyiciler ile daha öncesinde bir araya gelecek olan dizinin, geçtiğimiz sene covid-19 pandemisinden dolayı sorun yaşadığı ve çekimlerini ertelediği biliniyordu.

Toplamda 10 sezonu ve 235 bölümü bulunan Friends dizisi, oyuncu kadrosunu tekrar toplayarak özel bir bölüm çekecektir. Oyuncular kişi başı bu bölümden 2.5 milyon dolar alacaklar.

HBO Max, Friends’in bütün bölümleri için 5 senelik sözleşme imzalamış. Bu sözleşme kapsamında 425 milyon dolar ödemiştir.