İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Netflix Friends ne zaman başlayacak? Friends yayın tarihi belli oldu!

Sit-com dizileri arasında kültleşmiş ve bittikten sonrasında dahil dünyanın birçok yerinde beğenilerek izlenmeye devam eden Friends Netflix'e geliyor. Netflix Türkiye geçtiğimiz günlerde Friends dizisinin yayınlanacağını duyurarak hayranları heyecanlandırmıştı. Şimdi ise yayın tarihini paylaştı. Peki Netflix Friends ne zaman başlayacak? Friends yayın tarihi belli oldu!

12 Mart 2021 Cuma 17:00
Netflix Friends ne zaman başlayacak? Friends yayın tarihi belli oldu!
Takip Et:

Yayınlanış tarihi 1994 ile 2004 seneleri arası olan ve son bölümünden beri hâlâ dünyanın çoğu bölgesinde izlenmeye devam edilen kültleşmiş yapım ‘Friends’ izleyicileriyle tekrar bir araya gelmek için gün sayıyor.

 

 

Başrolleri; Jennifer Aniston (Rachel), Matt LeBlanc (Joey), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) ve David Schwimmer (Ross) isimlerinin bulunduğu dizi, 1 Nisan günü ve sonrasında Netflix Türkiye platformunda izlenebilecek…

 

Gündemde yer alan gelişmenin; Netflix’in resmi Twitter hesabından takipçilerine gönderdiği “ Friends 1 Nisan’da geliyor diye ‘Şaka mı bu?’ diyenleri görüyorum, bunun şakası mı olur?” ifadeleri ile onayladı.

 

 

Aslında izleyiciler ile daha öncesinde bir araya gelecek olan dizinin, geçtiğimiz sene covid-19 pandemisinden dolayı sorun yaşadığı ve çekimlerini ertelediği biliniyordu.

 

Toplamda 10 sezonu ve 235 bölümü bulunan Friends dizisi, oyuncu kadrosunu tekrar toplayarak özel bir bölüm çekecektir. Oyuncular kişi başı bu bölümden 2.5 milyon dolar alacaklar.

 

 

HBO Max, Friends’in bütün bölümleri için 5 senelik sözleşme imzalamış. Bu sözleşme kapsamında 425 milyon dolar ödemiştir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 17:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FriendsNetflixNetflix TürkiyeJennifer AnistonMatt LeBlancSit-comFriends Ne Zaman YayınlanacakFriends Netflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 Birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Survivor 2021 Birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
TV'de bugün hangi kanalda, hangi diziler var? 12 Mart 2021 Cuma
TV'de bugün hangi kanalda, hangi diziler var? 12 Mart 2021 Cuma
Debris dizi konusu ve oyuncuları
Debris dizi konusu ve oyuncuları
Show TV 12 Mart Ramo dizisi neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Show TV 12 Mart Ramo dizisi neden yok, ne zaman yayınlanacak?
BLU TV Acans 1. Bölüm izle
BLU TV Acans 1. Bölüm izle
Konuşanlar Demet kimdir? Demet Instagram hesabı nedir?
Konuşanlar Demet kimdir? Demet Instagram hesabı nedir?

Popüler Haberler

Netflix Friends ne zaman başlayacak? Friends yayın tarihi belli oldu!
Emanet 135. Bölüm 12 Mart 2021 Cuma
Survivor 2021 Birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Whatsapp gibi baska programlar 2021
Beşiktaş ceza sınırında olan oyuncular kimler? Fenerbahçe derbi maçı öncesi Bjk sarı kart ceza sınırındaki oyuncular
TV'de bugün hangi kanalda, hangi diziler var? 12 Mart 2021 Cuma
Debris dizi konusu ve oyuncuları
Cumartesi günü yasakları geri mi gelecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
Mehmet Akif neden Mısır'a gitti, neden sürgün edildi?
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Acemi Anneler dizisi Ceren karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yağmur Öztürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe
Canlı yayında kan donduran söz: Öldürürüm lan seni!
Arıza Mert öldü mü? Yağız Can Konyalı Arıza dizisinden ayrıldı mı?
Ramo bu akşam neden yok 12 Mart Cuma neden yok? Show TV Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
A101 market indirimli Huawei band 4 nasıl, alınır mı?
Mucize Doktor dizisinde Nazlı ölecek mi? Nazlı Gülengül diziye veda mı ediyor?
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
A 101 11 Mart Perşembe 2021 aktüel ürünler kataloğu!
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.