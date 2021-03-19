Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı

Netflix platformuna Formula 1: Drive to Survive belgeseli dizisi yeni sezonu ile bugün itibariyle yer almaya başladı. Bu konu hakkında bilgisi olmayanlar için Drive to Survive dizisi Formula 1 tarafından özel olarak yaptırılıyor. Aksiyon dolu Grand Prix maceralarını ve kamera arkası görüntüleri birleştiren seri, ünlü F1 pilotlarının evlerine kadar misafir oluyor. Projenin başladığı ilk sezonda takım belgesele katılım sağlamayı kabul etmişti. Çoğunlukla 2018 F1’in finalistleri Ferrari ve Mercedes takımları katılım sağlamıştı. İkinci sezonda ise 10 takımı bilinmeyen detaylarıyla izleme şansı sunulmuştu. Bununla beraber Niki Lauda’nın ölümü ve F2 sürücüsü Anthoine Hubert’in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri seyircilere duygusal anlar yaşatmıştı.

F1: Drive to Survive 3. sezonunda izleyiciler nelerle karşılaşacak?

2020 F1 sezonu koronavirüs salgınından dolayı eski yıllara göre daha kısa bir sürede tamamlanmıştı. Bu sebepten dolayı belgeselin hayranları 3. Sezonu daha kısa bir bölüm olarak bekliyordu. Fakat Drive to Survive yine önceki sezonlarda olduğu gibi 10 yeni bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Belgesele yönelik yorumlarda ise Prdüksiyon, kalite ve heyecan konusunda elinden gelenin fazlasını yaptı.

Avustralya Grand Prix’inde başlayan macera Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ve Carlos Sainz Jr. gibi ünlü F1 pilotları sevenleriyle buluşuyor. Bir noktada İtalya’ya ulaşan rekabet, Abu Dabi’deki görkemli sezon finali ile son buluyor.

James Gay-Rees ve Paul Martin yapımcılığında hazırlanan Drive to Survive eleştirmenlerden tam puan aldı. Netflix henüz projenin izlenme rakamlarını izleyicilerle paylaşmış değil. Ancak dizinin platformun hizmet verdiği tüm ülkelerde popüler yapımlar arasına girdiği Top 10 listelerinden belli oluyor.

Dünya genelinde 200 milyonu aşkın aboneye sahip olan Netflix platformu hala Drive to Survive’ın 4. Sezonu için onay vermedi. Ancak ilerleyen günlerde şirket kullanıcılarına olumlu yönde haber vereceği bir duyuru yapacak. Bunlarla beraber 2021 Formula 1 sezonu için dokuz gün kaldığını hatırlatmakta fayda var.

https://youtu.be/aViLtXEtgqs