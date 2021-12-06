Netflix Forever Rich filmi konusu ve yorumu nedir? Forever Rich filmi Netflix'te

Bir çok ülkenin kültürünü kullanarak oldukça başarılı yapımlar ortaya çıkaran ünlü dijital yayın platformu Netflix ilk Hollanda yapımı olan Forever Rich filmini Ekim ayının ilk gününde izleyenlerle buluşturdu. Ekim ayına damgasını vurması beklenen Forever Rich filmi hakkında detayları merak eden film severler ‘’Netflix Forever Rich filmi konusu ve yorumu nedir?’’ sorusunu arama motorlarını üzerinden araştırıyor.

Netflix Forever Rich Filmi Konusu ve Yorumu Nedir?

Başarılı rap müziği sayesinde müzik dünyasında zirveye çıkan Richie isimli bir adam başarısının tadını çıkarıyor. Kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Richie, bu başarıya ulaşmak için büyük fedakarlıklar yaptığını ifade ediyor. Fakat lüks yaşamın vermiş olduğu kıskançlık ve aç gözlülük Richie’ye de etkisini gösteriyor ve başarısı bir anda tersine dönüyor.

Son zamanlarda aldığı ödüllerle dikkatleri üzerine çeken Shady El-Hamus, Forever Rich filminde lüks yaşamın insana olan etkisini intikam ve aksiyon öğeleriyle birleştirerek başarılı denebilecek bir hikaye ortaya çıkardı.

Richie karakterini canlandıran Jonas Smulders’ın başarılı oyunculuğunun da Forever Rich filminin takdir kazanmasında önemli bir yer kapladığı düşünülüyor. Filmde yer alan oyuncular ve hayat verdiği karakterle ise şu şekilde:

- Jonas Smulders – Richie

- Hadewych Minis – Els

- Yootha Wong-Loi-Sing – Jessica

- Sinem Kavus – Anna

- Mustafa Duygulu – Abdel

- Sergio Fontana – Beyaz maskeli

- Daniël Kolf – Tony

- Zoë Love Smith – Sabia