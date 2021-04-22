Netflix Floor is Lava 2. sezon olacak mı?

Netflix ekranlarında yer alan Floor is Lava birçok ülkede beğenilerek izlenmeye devam ederken 1.sezonun bitmesi ardından 2.sezonun ne zaman başlayıp başlamayacağı araştırma konusu oldu. İlk sezonunu 19 Haziran 2020 tarihinde yayınlayan reality yarışma programı son dakika gelişmesi olarak 2.sezonun olacağını duyurdu.





2.sezon için onay alan programın sunucu Rutledge Wood olacak. Heyecan ve aksiyon dolu programda birçok görevler yerine getirilirken yarışmacıların komik anlarına şahit olacağız.



2.sezonun yayın tarihi hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. İlerleyen tarihlerde Floor is Lava’nın 2.sezon için tarihi ve bölüm bilgileri açıklanacaktır.

Netflix Floor is Lava tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.