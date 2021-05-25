Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?

Dijital dizi ve film seyretme platformu Netflix’de seyirci ile buluşan “Fatma” yapımı, Burcu Biricik’in başarıya ulaşmış performansı ile dikkatleri üstüne çekti. İlk bölümlerinin ekranlara gelmesinin ardından, seyirciler ikinci sezon için bekleyişe geçtiler. Fatma yapımı Özgür Önürme’nin yazıp Özer Feyzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ruhsal bir drama dizisi. Fatma dizisinin kadrosunda Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun gibi isimler yer alıyor.

Dizinin konusu ne?

Temizlikçi olarak çalışmakta olan Fatma'nın yaşamı, bir müddet ilkin hapishaneden çıkan kocası Zafer'in ansızın ortadan yok olmasıyla bambaşka bir hale gelir. Kocasını aramaya başlayan Fatma, birden kendini beklenmedik bir şekilde cinayet işlerken bulur. Bu cinayetin haberinin kocasının karanlık bağlantılarına ulaşması ile Fatma'nın yaşamına korku dahil olmuştur. Fatma'nın yaşamını devam ettirebilmesi için can almaya devam etmesinde başka çaresi kalmamıştır artık. Öldürmeye devam ettikçe bu olayı hayatta yaşadığı şeylerden öç alma durumuna dönüştüren Fatma, bir taraftan temizlikçi hanım kimliğiyle gizlenerek katliam işlemeyi sürdürürken bir taraftan da kocasını aramaya devam eder.