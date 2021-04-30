Netflix Fatma yeni sezon ile devam edecek mi? Fatma 2. sezon olacak mı?

Netflix platformunda yayınlanan ‘Fatma’ adlı dizi birinci sezonun yayınlanmasının ardından binlerce kişi tarafından oldukça beğenildi. Gerilim dolu dizi tekrar ikinci sezonu ile ekranlara gelecek mi merak ediliyor.

Netflix Fatma 2.sezon olacak mı?

Sevilen dizinin 2.sezon hakkında herhangi bir duyurusu bulunmamaktadır. Birinci sezon oldukça ilgi gördüğü için muhtemel olarak dizinin 2.sezonu çekilebilir. Türk yapım olan dizi bu zamana kadar en çok ses getiren dizileri arasında yer aldı. Başrolünde Burcu Biricik Fatma karakterine can verdi. Oyuncunun performansına övgüler gelirken dizinin konusu oldukça etkiliydi.

Dizi son bölümde Fatma kaçacak yeri olmadığı için karakolun çatısından kendisini aşağı bırakıyor. Eğer Fatma ölürse dizi biter. Bu yüzden binlerce kişi 2.sezonu dört gözle bekliyor. Yönetmen ise son sahne ile açıklık bırakarak dizinin devam edip etmeyeceğini izleyiciye bırakıyor. 27 Nisan tarihinde yayınlanan dizi 6 bölümden oluşuyor.

Netflix Fatma tanıtım fragmanı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.