Netflix Fatma ne zaman başlayacak? Netflix Fatma konusu ve oyuncuları

Netflix’de yayınlanan yerli dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Yapımcılığını Başak Abacıgil’in yaptığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun ve senaristliğini Özgür Önürme’nin üstlendiği Fatma dizisinin çekimleri başladı.

Netflix Fatma Dizisi Oyuncu Kadrosu

Fatma dizinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Cansu Dere, Nihal Yalçın ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor.

Netflix Fatma Dizisinin Konusu Nedir?

35 yaşındaki Fatma, eşi Zafer’in hapishaneden çıkmasıyla birlikte kaybolmasından dolayı onu merak etmektedir. Eşini aramaya çıkan Fatma bu yolda birisinin ölümüne neden olur. Bu ölümü saklamaya çalışırken başka kişileri de öldürmeye başlar. Bir temizlikçi olan Fatma’dan kimsenin şüphelenmiyor oluşu devam etmesine neden olur. Fatma hem oğlunun intikamını almakta hem de kocasını aramaya devam etmektedir.

Fatma Ne Zaman Yayınlacak?

Dizinin Netflix’de ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmamıştır. Dizinin çekimleri ise yazın başlanmıştı.