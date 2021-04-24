Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimler?

Dünyanın en popüler online dizi ve film izleme platformu olan Netflix’in Türk kullanıcılar için hazırlanan Fatma dizisi merak ediliyor. Başrolünde Burcu Biricik’in olduğu dizinin gerek konusu gerekse oyuncuları merak ediliyor.

Fatma dizisi konusu ne?

Kocası Zafer’i aramaya başlayan Fatma kendisini istemeden bir cinayetin aranan ismi olarak bulur. Yaşadığı yerde silik bir karakter olan Fatma yaşanan gelişme sonrasında seri katile dönüşür. Fatma dizisi 27 Nisan 2021 tarihinde Netflix ekranlarında olacak.

Dizinin ilk sezonunda bölümler 45 – 50 dakika olarak açıklanırken bölüm sayısı 6 olarak açıklandı.

Fatma dizisi oyuncuları