Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimler?

Dünyanın en popüler online dizi ve film izleme platformu olan Netflix’in Türk kullanıcılar için hazırlanan Fatma dizisi merak ediliyor. Başrolünde Burcu Biricik’in olduğu dizinin gerek konusu gerekse oyuncuları merak ediliyor.
Fatma dizisi konusu ne?
Dizinin ilk sezonunda bölümler 45 – 50 dakika olarak açıklanırken bölüm sayısı 6 olarak açıklandı.
Fatma dizisi oyuncuları
- Burcu Biricik – Fatma Yılmaz
- Uğur Yücel
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hazal Türesan – Mine
- Olgun Toker
- Gülçin Kültür Şahin
- Deniz Hamzaoğlu
- Çağdaş Onur Öztürk
- Meliz Sezen
- Şahsuvar Aktaş
- Mustafa Konak
Son Güncelleme: 24.04.2021 20:21