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Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni dizilerinden birisi olan Fatma merak edilmeye devam ediyor. Dizi severler, Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimler? Netflix Fatma dizisi konusu nedir? soruları araştırılıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 20:21
Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimler?
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Dünyanın en popüler online dizi ve film izleme platformu olan Netflix’in Türk kullanıcılar için hazırlanan Fatma dizisi merak ediliyor. Başrolünde Burcu Biricik’in olduğu dizinin gerek konusu gerekse oyuncuları merak ediliyor.

Fatma dizisi konusu ne?

Kocası Zafer’i aramaya başlayan Fatma kendisini istemeden bir cinayetin aranan ismi olarak bulur. Yaşadığı yerde silik bir karakter olan Fatma yaşanan gelişme sonrasında seri katile dönüşür. Fatma dizisi 27 Nisan 2021 tarihinde Netflix ekranlarında olacak.

Dizinin ilk sezonunda bölümler 45 – 50 dakika olarak açıklanırken bölüm sayısı 6 olarak açıklandı.

Fatma dizisi oyuncuları

  • Burcu Biricik – Fatma Yılmaz
  • Uğur Yücel
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hazal Türesan – Mine
  • Olgun Toker
  • Gülçin Kültür Şahin
  • Deniz Hamzaoğlu
  • Çağdaş Onur Öztürk
  • Meliz Sezen
  • Şahsuvar Aktaş
  • Mustafa Konak

 





Son Güncelleme: 24.04.2021 20:21
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NetflixFatmaDiziOyuncularıKonusu
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