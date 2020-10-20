Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimler, dizi konusu ne? Fatma dizisinden ilk kareler geldi

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan dijital medya platformu Netflix kapsamında yayınlanacağı ifade edilen “Fatma” dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği ve senaryosu ise Özgür Önürme tarafından kaleme alınan diziden ilk fotoğraflar sosyal medya üzerinde paylaşıldı.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı Fatma dizisi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Diğer yandan Fatma dizisinin ilk sezonuna ait tüm bölümlerin yakında Netflix’te yayınlanacağı ifade edilenler arasında yer alıyor.