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Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Fatma dizisinin hikayesi ne? Fatma dizisi gerçek hikaye mi?

27 Nisan tarihinde Netflix'te ekranlara gelmeye başlayan Fatma dizisi izleyicilerin büyük ilgisini gördü. Birçok kişi tarafından araştırılan Netflix Fatma dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne gibi soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 19:52
Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Fatma dizisinin hikayesi ne? Fatma dizisi gerçek hikaye mi?
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Dijital platform Netflix’te yayınlanmaya başlayan ve Netflix orijinal yapımı olan Fatma dizisi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Senaryoyu Özgür Önürme yazarken, yönetmenlik görevini Özer Feyzioğlu üstlendi. Dizinin başrollerinde de Burcu Biricik ve Uğur Yücel yer alırken Fatma dizisiyle ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.

Fatma dizisinin konusu ne?

Dijital platform Netflix’te ekranlara gelen Fatma adlı mini dizide,  ‘Fatma’ temizlikçi kadındır. Temizlik işlerinde çalışan Fatma, kayıp eşi Zafer'i aramaya başladığında kendisini beklenmeyen bir kaosun içinde bulur. Fatma, hiç kimsenin kendisinden şüphelenmediğini adeta görünmez bir "temizlikci" olduğunun farkın varır.

 

Fatma dizisinin oyuncuları kimler?

-Burcu Biricik

-Uğur Yücel

-Mehmet Yılmaz Ak 

-Hazal Türesan 

-Olgun Toker

-Gülçin Şahin

-Deniz Hamzaoğlu

-Çağdaş Öztürk

-Melis Sezen

-Didem İnsele




Son Güncelleme: 28.04.2021 19:52
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NetflixFatmaFatma Konusu NeFatma Dizisi Oyuncuları
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