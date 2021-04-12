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Netflix Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Fatma dizisinden fragman geldi

Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi olan Fatma, ne zaman ekranlarda yer alacak? Fatma dizisinin fragmanı ekranlara geldi mi? Güzel oyuncu Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı Fatma dizisinin ne zaman ekranlarda olacağı ve fragmanı merak konusu oldu.

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:10
Netflix Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Fatma dizisinden fragman geldi
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Netflix, 27 Nisan tarihinde seyircilerin karşısında olacak olan Burcu Biricik'in başrol oynadığı Fatma dizisinin fragmanını yayınladı.

Başak Abacıgil Sözeri'nin yapımcılığında bulunduğu, Özgür Önurme'nin yazdığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmenliğinde yer aldığı, Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk’ün başrollerini paylaştığı, psikoloji mini dizisi Fatma dizisinin konusuna bakarsak; Fatma (35) Sıradan bir temizlik görevlisidir. Zafer, kocasının cezaevinden çıkmasından kısa bir sürenin ardından ortalardan kaybolur. Bu sırada Zafer’i aramanın peşine düşen Fatma, beklenmedik bir cinayetin ortasında kendisini bulur. Zafer'in karanlık bağlantıları bu cinayeti öğrenince, Fatma'nın hayatta kalmak için öldürmekten başka seçeneği bulunmaz. Bu durum, Fatma'nın bugüne kadar hayatta kaldığı her şeyin intikamını alması için bir ritüele dönüşür. Fatma, bir yandan canından çok sevdiği masum oğlunun intikamını almak isteyen bir anne, diğer yandan da kimsenin kendisinden şüphelenmediği bir "temizlikçi" olarak yaşar ve kocasını aramanın peşine düşer. Fatma'nın ilk fragmanı da 27 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak.




Son Güncelleme: 12.04.2021 21:10
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Anahtar Kelimeler:
FatmaNetflixBurcu Biricik
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