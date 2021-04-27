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Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?

Netflix'te ,Türk yapımı çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Fatma dizisi Netflix'te yayınlanmaya başlanacak. Fatma dizisinin konusu ve oyuncuları merak edilmektedir. Fatma dizisinin konusu nedir? Fatma dizisinde rol alan oyuncular kimler? Bu haberimizde Netflix'te yayınlanacak olan Fatma dizisiyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Netflix'in Fatma dizisi...

27 Nisan 2021 Salı 16:23
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
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Netflix’te türk yapımı dizilere verdiği önem artmaktadır.  Fatma dizisi 27 Nisan Salı günü Netflix’te ekranlara gelecek.Dizinin başrolünde Burcu Biricik rol almaktadır.  Fatma dizisinin konusu nedir?

Fatma dizisi

Fatma 35 yaşında olan bir temizlikçidir. Fatma’nın kocası Zafer ,hapistedir. Hapisten çıktıktan hemen sonra ortadan kaybolur. Fatma ,kocasını aramaya başlamaktadır fakat bu sırada hiç hesapta olmayan bir cinayete karışır. Bu cinayetin ardından Fatma, cinayetleri ritüel haline getirir.

Dizinin yapımcılığını Başak Abacıgil üstlenmektedir. Dizinin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yaparken, dizinin senaryosunu Özgür Önurme ele aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;

Burcu Biricik

Uğur Yücel

Mehmet Yılmaz Ak

Hazal Türesan




Son Güncelleme: 27.04.2021 16:23
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