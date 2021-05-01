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Netflix Fatma dizisi için gazetelere reklam verdi

Dünyanın en büyük dijital dizi ve film platformu olan Netflix, Türk dizisi Fatma hakkında dikkat çeken bir detay paylaştı. Netflix, Fatma dizisi için gazetelere reklam verdi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:32
Netflix Fatma dizisi için gazetelere reklam verdi
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Dünyanın en büyük dijital film ve dizi platformu olarak kabul edilen Netflix, Türk dizilerine bir yenisini daha ekledi. Fatma isminde yeni bir dizi çıkaran Netflix, bu dizi için gazetelere reklam verdi. Daha önceki Türk dizilerinde televizyon kanallarına ve bilboardlara reklam vermişti. Bu adımı ile oldukça konuşuldu.

Fatma İçin Gazetelere Reklam Verildi

Netflix platformunun yeni Türk dizisi olan Fatma dizisi, 27 Nisan 2021 tarihinde gösterime girmişti. Dizinin başrolünde burcu biricik oynamaktadır. Dizi, yayınlandığı tarihten itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. Diziyi pazarlamak isteyen Netflix, farklı bir pazarlama stratejisi geliştirdi. Fatma dizisi için gazetelere reklam verdi.

Bu stratejisi ile herkesi şaşırtan Netflix, farklı reklam alanlarını devreye sokuyor. Fatma dizisinde temizlikçi olan bir kadının seri katile dönüşme hikayesi anlatılıyor. Gazetelere, temizlik teması içeren ilanlar verildi. Bu açıdan gerçekten yaratıcı bir reklam yapıldı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 15:32
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Anahtar Kelimeler:
NetflixFatma
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