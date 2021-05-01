Netflix Fatma dizisi için gazetelere reklam verdi

Dünyanın en büyük dijital film ve dizi platformu olarak kabul edilen Netflix, Türk dizilerine bir yenisini daha ekledi. Fatma isminde yeni bir dizi çıkaran Netflix, bu dizi için gazetelere reklam verdi. Daha önceki Türk dizilerinde televizyon kanallarına ve bilboardlara reklam vermişti. Bu adımı ile oldukça konuşuldu.
Fatma İçin Gazetelere Reklam Verildi
Bu stratejisi ile herkesi şaşırtan Netflix, farklı reklam alanlarını devreye sokuyor. Fatma dizisinde temizlikçi olan bir kadının seri katile dönüşme hikayesi anlatılıyor. Gazetelere, temizlik teması içeren ilanlar verildi. Bu açıdan gerçekten yaratıcı bir reklam yapıldı.
Son Güncelleme: 01.05.2021 15:32