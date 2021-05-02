Netflix Fatma dizisi gerçek hikaye mi? Netflix Fatma dizi konusu ve oyuncuları

Fatma dizisi 27 Nisan 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Dizinin senaryosu Özgür Önürme tarafından ele alınmaktadır. Dizinin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturmaktadır. Burcu Biricik ve Uğur Yücel dizinin başrol rollerinde yer alıyor. Fatma dizisinde rol alan diğer oyuncular kimlerdir?
Mehmet Yılmaz Ak - Bayram
Hazal Türesan - Emine/Mine
Olgun Toker - Sidar
Gülçin Kültür Şahin - Kadriye
Deniz Hamzaoğlu - İsmail
Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf
Mustafa Konak - Oğuz
Konuk oyuncular
Şehsuvar Aktaş - Komiser
Sabahattin Yakut
Burhan Öçal - Ekber
Kubilay Tuncer - Şevket
Melis Sezen - Hayat Kadını
Servet Pandur - Arzu Ağden
Yağız Can Konyalı - Berkan Ağden
Ümmü Putgül - Kasiyer
Umut Kurt - Serdar
Ferit Kaya - Zafer Yılmaz
Ecem Uzun - Su
Mesut Özkeçeci
Rızacan Durmuş
Fatma dizisi
Fatma 35 yaşında olan bir temizlikçidir. Fatma’nın kocası Zafer ,hapistedir. Hapisten çıktıktan hemen sonra ortadan kaybolur. Fatma ,kocasını aramaya başlamaktadır ancak bu sırada hiç hesapta olmayan bir cinayete karışır. Bu cinayetin ardından Fatma, cinayetleri ritüel haline getirir.
Dizi ,Türkiye’de oldukça ilgi çekti. Seyirciler Fatma’nın hikayesinin gerçek olup olmadığını merak etmektedir. Fatma dizisinin konusunun gerçeğe dayanıp dayanmadığı bilinmemektedir. Ayrıca Burcu Biricik’in hayran bırakan oyunculuğu seyircilerden tam puan aldı. Şimdiden, dizinin 2.sezonu merak edilmektedir.