Netflix Fatma dizisi gerçek hikaye mi? Netflix Fatma dizi konusu ve oyuncuları

Fatma dizisi 27 Nisan 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Dizinin senaryosu Özgür Önürme tarafından ele alınmaktadır. Dizinin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturmaktadır. Burcu Biricik ve Uğur Yücel dizinin başrol rollerinde yer alıyor. Fatma dizisinde rol alan diğer oyuncular kimlerdir?

Mehmet Yılmaz Ak - Bayram

Hazal Türesan - Emine/Mine

Olgun Toker - Sidar

Gülçin Kültür Şahin - Kadriye

Deniz Hamzaoğlu - İsmail

Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf

Mustafa Konak - Oğuz

Konuk oyuncular

Şehsuvar Aktaş - Komiser

Sabahattin Yakut

Burhan Öçal - Ekber

Kubilay Tuncer - Şevket

Melis Sezen - Hayat Kadını

Didem İnselel

Servet Pandur - Arzu Ağden

Yağız Can Konyalı - Berkan Ağden

Ümmü Putgül - Kasiyer

Umut Kurt - Serdar

Ferit Kaya - Zafer Yılmaz

Ecem Uzun - Su

Mesut Özkeçeci

Rızacan Durmuş

Fatma dizisi

Fatma 35 yaşında olan bir temizlikçidir. Fatma’nın kocası Zafer ,hapistedir. Hapisten çıktıktan hemen sonra ortadan kaybolur. Fatma ,kocasını aramaya başlamaktadır ancak bu sırada hiç hesapta olmayan bir cinayete karışır. Bu cinayetin ardından Fatma, cinayetleri ritüel haline getirir.

Dizi ,Türkiye’de oldukça ilgi çekti. Seyirciler Fatma’nın hikayesinin gerçek olup olmadığını merak etmektedir. Fatma dizisinin konusunun gerçeğe dayanıp dayanmadığı bilinmemektedir. Ayrıca Burcu Biricik’in hayran bırakan oyunculuğu seyircilerden tam puan aldı. Şimdiden, dizinin 2.sezonu merak edilmektedir.