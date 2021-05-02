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Netflix Fatma dizisi gerçek hikaye mi? Netflix Fatma dizi konusu ve oyuncuları

Netflix,Türk yapımlarla ön plana çıkmaya devam ediyor.Türk yapımı olarak Fatma dizisi 27 Nisan'da Netflix'e geldi. Dizi,geldiği ilk günden beri dikkatleri üstüne çekti. Fatma dizisiyle alakalı detaylar araştırma konusu oldu. Fatma dizisinin hikayesi gerçek mi merak edilmektedir. Fatma dizisinin konusu nedir? İşte Netflix'in Fatma dizisinin konusu ve oyuncuları...

02 Mayıs 2021 Pazar 21:38
Netflix Fatma dizisi gerçek hikaye mi? Netflix Fatma dizi konusu ve oyuncuları
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Fatma dizisi 27 Nisan 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Dizinin senaryosu Özgür Önürme tarafından ele alınmaktadır. Dizinin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturmaktadır. Burcu Biricik ve Uğur Yücel dizinin başrol rollerinde yer alıyor. Fatma dizisinde rol alan diğer oyuncular kimlerdir?

Mehmet Yılmaz Ak - Bayram

Hazal Türesan - Emine/Mine

Olgun Toker - Sidar

Gülçin Kültür Şahin - Kadriye

Deniz Hamzaoğlu - İsmail

Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf

Mustafa Konak - Oğuz

  • Konuk oyuncular

Şehsuvar Aktaş - Komiser

Sabahattin Yakut

Burhan Öçal - Ekber

Kubilay Tuncer - Şevket

Melis Sezen - Hayat Kadını

Didem İnselel

Servet Pandur - Arzu Ağden

Yağız Can Konyalı - Berkan Ağden

Ümmü Putgül - Kasiyer

Umut Kurt - Serdar

Ferit Kaya - Zafer Yılmaz

Ecem Uzun - Su

Mesut Özkeçeci

Rızacan Durmuş

 

 

Fatma dizisi

Fatma 35 yaşında olan bir temizlikçidir. Fatma’nın kocası Zafer ,hapistedir. Hapisten çıktıktan hemen sonra ortadan kaybolur. Fatma ,kocasını aramaya başlamaktadır ancak bu sırada hiç hesapta olmayan bir cinayete karışır. Bu cinayetin ardından Fatma, cinayetleri ritüel haline getirir.

Dizi ,Türkiye’de oldukça ilgi çekti. Seyirciler Fatma’nın hikayesinin gerçek olup olmadığını merak etmektedir. Fatma dizisinin konusunun gerçeğe dayanıp dayanmadığı bilinmemektedir. Ayrıca Burcu Biricik’in hayran bırakan oyunculuğu seyircilerden tam puan aldı. Şimdiden, dizinin 2.sezonu merak edilmektedir.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 21:38
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NetflixNetflix FatmaNetflix Fatma Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları
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