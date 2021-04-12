Netflix Fatma dizisi fragmanı yayınlandı

Başak Abacıgil Sözeri’nin yapımcılığında bulunduğu, parlayan yılız oyunculardan Özgür Önurme’nin senaryosunu üstlendiği ve Özer Feyzioğlu ile yönetmenliğinde yer aldığı psikolojik drama mini dizi olan Fatma’nın Burcu Biricik’le beraber Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alacak.

Fatma (35) Sıradan birgörevlisidir. Zafer, kocasının cezaevinden çıkmasından kısa bir sürenin ardından ortalardan kaybolur. Bu sırada Zafer’i aramaya başlayan Fatma, beklenmedik bir cinayetin ortasında kendisini bulur. Zafer'in karanlık bağlantıları bu cinayeti öğrenince, Fatma'nın hayatta kalmak için öldürmekten başka seçeneği bulunmaz.

Bu durum, Fatma'nın bugüne kadar hayatta kaldığı her şeyin intikamını alması için bir ritüele dönüşür. Fatma, bir yandan çok sevdiği masum oğlunun intikamını almak isteyen bir anne, diğer yandan da kimsenin şüphelenmediği bir "temizlikçi" olarak hayatına devam etmektedir ve kocasını aramanın peşine düşer.

Fatma, 27 Nisan 2021'de sadece Netflix'te aynı anda tüm dünyada yayınlanacak.