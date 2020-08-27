Netflix Fatma dizisi Ahsen Türkyılmaz kimdir?

Ahsen Türkyılmaz Kimdir?
2014 yılında İstanbul’da doğmuştur. Henüz 6 yaşında olan Ahsen’in oyunculuğa olan yeteneğini ailesi keşfetmeyi başarmıştır. Ailesi Ahsen henüz 5 yaşındayken onun yeteneğini anlamış ve ajansa kaydettirmiştir. Kahverengi gözlü ve kumral saçlı olan bu tatlı kız ilk kez kamera karşısına Beko reklam filmiyle çıkmıştır. Şimdi de Netflix platformunda yayınlanacak olan Fatma dizisinde başrol karakterin kızını canlandıracak. Fatma dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik oldu. Ahsen Türkyılmaz’da yardımcı başrol olarak dizide yer alacaktır.
Son Güncelleme: 27.08.2020 18:38