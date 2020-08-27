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Netflix Fatma dizisi Ahsen Türkyılmaz kimdir?

Ahsen Türkyılmaz kimdir? Kaç yaşında? Yer aldığı diziler neler? Netflix platformunda yayınlanacak olan Fatma dizisinin en küçük oyuncusu olan Ahsen Türkyılmaz'ın daha önce yer aldığı projeler ve dizide hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:38
Netflix Fatma dizisi Ahsen Türkyılmaz kimdir?
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Netflix platformunda yer alacak olan Fatma dizisinin çocuk oyuncusu belli oldu. Beko reklamında oynayan Ahsen Türkyılmaz, Fatma dizisinin yapımcısının dikkatini çekmeyi başardı ve diziye alındı. Henüz 6 yaşında olan Ahsen yeteneği ve tatlılığıyla büyük beğeni kazanmayı şimdiden başardı.

Ahsen Türkyılmaz Kimdir?

2014 yılında İstanbul’da doğmuştur. Henüz 6 yaşında olan Ahsen’in oyunculuğa olan yeteneğini ailesi keşfetmeyi başarmıştır. Ailesi Ahsen henüz 5 yaşındayken onun yeteneğini anlamış ve ajansa kaydettirmiştir. Kahverengi gözlü ve kumral saçlı olan bu tatlı kız ilk kez kamera karşısına Beko reklam filmiyle çıkmıştır. Şimdi de Netflix platformunda yayınlanacak olan Fatma dizisinde başrol karakterin kızını canlandıracak. Fatma dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik oldu. Ahsen Türkyılmaz’da yardımcı başrol olarak dizide yer alacaktır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:38
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