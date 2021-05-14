Netflix, Fatih Terim belgeseli çekeceğini duyurdu!

Dijital platform Netflix, Galatasaray Teknik Direktorü Fatih Terim’in belgeselini yapacağını açıkladı. Netflix Türkiye’nin Twiter hesabı üzerinden yaptıgı paylaşımında, “Topun oldugu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz hocam. Fatih Terim belgeseıi yakında Netflixte" sözleri ile belgeselin yapılacağını duyurdu.
Bunun sonrasında Terim'de Twitter hesabı üzerinden, "Kameraları, ısıkları hazırla @netflixturkiye baslıyoruz..." paylaşımını yaptı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Son Güncelleme: 14.05.2021 19:43