Netflix Fate The Winx Saga ne zaman başlayacak?

Netflix tarafından duyurulduktan sonra kısa sürede en merak edilen dizi haline gelen Fate: The Winx Saga tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de vizyona girecektir. Beş tane perinin sihirli bir okulda yetişkinliğe geçiş süreçleri ve doğaüstü canavarlar ile mücadelesinin anlatılacağı dizi merak ediliyor.

Fate: The Winx Saga ne zaman başlayacak?

Netflix tarafından duyurulan dizi 22 Ocak 2021 tarihinde tüm dünyada yayınlanmaya başlayacak.

Fate: The Winx Saga oyuncu kadrosu

Dizide Bloom karakterini Abigail Cowen canlandıracak,

Dizide Stella karakterini Hannah van der Westhuysen canlandıracak,

Dizide Aisha karakterini Precious Mustapha canlandıracak,

Dizide Terra karakterini Eliot Salt canlandıracak,

Dizide Musa karakterini Elisha Applebaum canlandıracak,

Dizide Beatrix karakterini Sadie Soverall canlandıracak,

Dizide Riven karakterini Freddie Thorp canlandıracak,

Dizide Sky karakterini Danny Griffin canlandıracak,

Dizide Dane karakterini Theo Graham canlandıracak.

Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Eve Best, Robert James-Collier ,Josh Cowdery, Alex Macqueen ve Eva Birthistle da görev alacak.