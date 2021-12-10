Netflix Ev Baskını filminin konusu nedir? Ev Baskını filmi yorumları ve oyuncu kadrosu

Netflix'de 2021 yılında çıkan yeni filmlerinden birisi olan ve 'yeni başlangıçlar' ve 'hüzünlü ayrılıklar' gibi cümlelerle tanımlanan Ev Baskını filmi birçok filmde karşımıza çıkan bir kişi veya grubun yeni hayallerinini peşinden giderek yeni bir hayat kurmak için tatile çıkmaları ve yeni bir eve taşınmaları gibi olaylar gerçekleşmektedir. Ev Baskını filminde yogun tedavilere görmüş zorlu mücadeler atlatmış ve en sonunda meme kanserini yenmiş olan Meera ve mimar olan kocası Heny ile beraber yaşadıkları zorlu hayatandan kurtulmak ve yaşadıkları zorlukları unutmak ve yeni bir hayat kurmak için yeni bir eve taşınırlar. Meera ve eşi Heny gözlerden uzak ve sesiz bir kasabada ev tutar ve mutlu oldukları günlere geri dönerler.

Ev Baskını filminin konusu nedir?

Meera ve Heny için yaşamış oldukları zorlu süreçten sonra yeni hedefler ve girişimler oldukça kaçınılmaz olmuştur. Heny eşi Meera'nın yaşadığı zorlu süreçte hep ona destek çıkmış ve onu tekrardan hayata bağlamıştır. ilerleyen süreçte evleri birkaç kez soyulan ve tacize uğrayan çiftin yaşamı beklenildiği gibi sürmez. Meera soyguna ve tacize birebir şahit olmasıyla başlayan hikayede olaylar başlangıçta kasaba halkının akabinde de Heny özelinde gelişmeleri pek de iç açıcı değildir. Adam Salky'in yönetmenliğini yaptığı Ev Baskını filminde klasik bir labirent oyunu icra edilmektedir. Çiftin evine giren hırsızlar birlikte başlayan filmin konusu Meera'nın psikolojik olarak yok olmasını konu alır. Bir taraftan Henry'nin bir hastalığı ortaya çıkarken genç mimarın neden oraya ev yapmak istemesi ve daha sonra oluşan soru yığını ve dedektiflerin haneye tecavüz davasını dikkate almaması, kasabadaki gizemli kayboluşlar ve en genelinde de Meera'nın çalkantılı olan hayatı ile bu sorunların buluşmasıdır. her birleştirilen parça kasabada yaşanan yeni bir soruyu akıllara getirirken kasabadaki kaotik düzeni çözmek ise izleyicilere bırakılmıştır.

Ev Baskını filminin oyuncu kadrosu