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Netflix Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Dizi tarihi belli oldu mu?

Netflix platformunda yayın hayatına başlayacak Erşan Kuneri isimli dizinin oyuncu kadrosu için hazırlıklar sürüyor. Peki, Netflix Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Dizi tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

26 Nisan 2021 Pazartesi 02:58
Netflix Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Dizi tarihi belli oldu mu?
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Cem Yılmaz’ın yeni projesi Erşan Kuneri isimli dizinin Netfliş yayın tarihi daha önceden açıklanmıştı. 2021’de yayınlanması beklenen Erşan Kuneri, tek kamera yöntemi ile çekilen bir dizi olacak.

Erşan Kuneri kim?

Cem Yılmaz’ın yeni dizisindeki karakterlerden bir tanesi olan Erşan Kuneri, GORA ile Arif V 216 isimli filmlerden tanıdığımız film yapımcısı ve eğlence mekanının sahibidir. Dizi içinde filmin yapımcısı olarak tanınan Erşan Kuneri’nin 1975 ve 1978 seneleri arasındaki sinema macerası anlatılacak.

Erşan Kuneri yayın tarihi

Bu zamana dek hep filmler ile karşımıza çıkan Cem Yılmaz’ın ilk dizisi Erşan Kuneri merakla bekleniyor. Netflix platformunda yayınlanacak dizi bu sene içerisinde yayın hayatına başlayacak. İçinde sürpriz formatlar olan bir komedi şovu olacak olan dizinin yayın tarihi ile oyuncu kadrosu netleştiğinde sizler ile paylaşacağız.




Son Güncelleme: 26.04.2021 02:58
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NetflixErşanKuneriNeZamanYayınlanacak
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