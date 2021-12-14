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Netflix En Korkunç Masal filminin konusu nedir ?

Netflix yeni içerikleriyle kendini geliştirmeye devam ediyor. Netflix’te yayınlanan ve herkes tarafından merak edilen En Korkunç Masal adlı filmin incelemesini sizler için hazırladık. En Korkunç Masal film fragmanı, IMDb puanı, yorumları, yayın tarihi ve kaç dakika olduğu, oyuncuları, konusu ve film ile ilgili tüm detaylara haberimizi inceleyerek ulaşabilirsiniz…

14 Aralık 2021 Salı 20:25
Netflix En Korkunç Masal filminin konusu nedir ?
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Netflix son zamanlarda korku ve gerilim konseptli filmlere sık sık yer veriyor. Yaz aylarından bu yana gerilim temalı birçok film yayınlandı. Böylece korku ve gerilim konseptli filmleri yakından takip eden Netflix kullanıcıları yaz boyu birçok yeni içeriği izleme fırsatına sahip oldu.

En Korkunç Masal, Netflix’te Eylül 2021’in ilk korku içeriği olarak yer aldı. Bu film diğer filmlere kıyasla 100 dakika gibi kısa bir sürede yaratıcı kurgusuyla izleyenlerin beğenisini toplamayı başardı. 

En Korkunç Masal film konusu

Hikaye 10’lu yaşlarda olan Alex’i konu almaktadır. Ailesiyle güzel vakit geçiren Alex, eğlence kültürü ile büyüse de korku ve gerilim hikayeleri yazmaya yönelir. Yaratıcılığıyla efsaneler yaratan Alex, bazı nedenlerden dolayı korku hikayeleri yazmamaya yemin eder. 

J.A.White adlı yazarın aynı isimli romanından filme uyarlanan bu yapımın yönetmenliğini David Yarovesky üstleniyor. En Korkunç Masal diğer korku temalı filmlere göre daha saf ve duyguları derinden işleyen bir film olarak ekranlara geliyor. Ancak ilerleyen dakikalarda filmde bir cadının ortaya çıkmasıyla olaylar gelişmeye başlar. Esir alınan Alex, Yasmin ile birlikte cadıyı yok etmeye çalışır. 

Bu film korkunç olmaktan çok duyguları derinden hissetmeyi sağlar. Alex’in macerası izleyenleri sıkmadan heyecanlı ve güzel geçen bir film izleme deneyimi sunar.

Filmde yer alan oyuncular

En Korkunç Masal filminin başrollerinde yer alan Alex ve Yasmin'e, Winslow Fegley ile Lidya Jewett hayat veriyor. Cadı rolünü Krsyten Ritter canlandırıyor. Filmde yer alan diğer isimler ise şu şekilde: Jess Brown, Liam Couvion, Khiyla Aynne, Taylor Belle, Eden Gjoka, Miley Haik ve Luxton Handspiker.


Son Güncelleme: 14.12.2021 20:25
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NetflixEn Korkunç Masal
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