Netflix en iyi animasyon dizileri: Herkesin izleyebileceği animasyon dizileri

Herkesin izleyebileceği Netflix en iyi animasyon filmleri

Hemen her yaşta animasyon filmleri diğer filmler gibi ilgi görmektedir ve izlenilmektedir. Animasyon filmlerin birçoğu Netflix’te yayınlanmaktadır. 7’den 70’e varan her yaşta insanın izlediği animasyon filmlerini sizler için araştırdık. Bunlar:

*Archer

*Big Mouth

*Bojack Horseman

*Castlevania

*F İs For Family

*Rick And Morty

*The Midnight Gospel

*The Liberator

-Archer animasyon dizisinin konusu

Netflix en iyi animasyon filmlerinden biridir. Dikkat çekici vücudu ve havalı silahları ile düşmanları alt ederken bir yandan patron olan annesine hesap veren komedi bir animasyon dizisidir.

-Big Mouth animasyon dizisinin konusu

İki ergen arkadaş olan Mick Kroll ve Andrew Goldbewrg heyecanlı hayatlarını verdikleri mücadeleyi konu alan animasyon dizisidir.

-Bojack Horseman animasyon dizisinin konusu

Hem at hem insan olan 90’lı yıllarda yıldızı parlayan karakterin 20 yıl sonra neler yaşayacağını konu alan animasyon filmidir. Huysuz tavırları ile maceradan maceraya atlamaktadır.

-Castlevania animasyon dizisinin konusu

Dracula tarafından öteki dünyaya ait ordu yönetilmektedir. Şehri korumak için mücadele eden bir vampir avcısını konu almaktadır.

Tony Torerro ve ekibi devlet kurumunun yasa dışı çetelerini çökertmek için kurulmuş casus bir ekiptir. Zorlu görevlerde başına gelen olayları anlatmaktadır.

-F İs For Family animasyon dizisinin konusu

Dizi 1970’li yıllarda geçmektedir. Murphy ailesi özgürlüklerine düşkün bir ailedir. Başlarından geçen komik olaylar anlatılmaktadır.

Korkutucu yaratıkların kara komik olayları anlatılmaktadır. Kara komedinin yanında korkutucu ürpertici sahnelerde vardır.

-Rick And Morty animasyon dizisinin konusu

Rick işinde oldukça başarılı bir bilim adamıdır. Alkolik olduğu bir zamanda icat ettiği altenatif seyahat yönetimini torunu Morty ile kullanmasını konu edinilmiştir.

-The Midnight Gospel animasyon dizisinin konusu

Uzay yayıncısı farklı gezegenlere seyahat etmesini konu almaktadır. Bu dizi çocuklar ve yetişkinliklere göre bir animasyon dizisi.

-The Liberator animasyon dizisinin konusu

İkinci Dünya Savaşındaki Avrupa içlerinde ilerleyen askerlerin hayatlarını, kahramanlıklarını konu alan bir animasyon dizisidir.