Netflix Emily in Paris yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dizi 2.sezon onayı aldı

Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip dijital medya platformu Netflix üzerinde geçtiğimiz ay izleyicileri ile buluşan Emily in Paris dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sevilen dizinin ikinci sezonuyla yeniden yayınlanacağına yönelik bir açıklama yapıldı.

Başrolünde Lily Collins’in yer aldığı ve ona Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Anold, Camille Razat, Bruno Gouery, Kate Walsh ve Anaud Viard gibi önemli oyuncuların eşlik ettiği Emily in Paris dizisi için Netflix tarafından yeni sezon onayı verildi.

İlk sezonunda 10 bölümün yer aldığı dizinin ikinci sezonunda da yine 10 bölüme yer verilmesi bekleniyor. Dizinin ilk sezonunda henüz 20’li yaşlarında olan Emily’nin sürpriz bir şekilde Paris’e yerleşmesi ve ardından yaşadıkları anlatılıyordu. Dizinin ikinci sezonunda Emily’nin Paris macerası anlatılmaya devam edecek.