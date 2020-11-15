Netflix Emily in Paris yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dizi 2.sezon onayı aldı

Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip dijital medya platformu Netflix üzerinde geçtiğimiz ay izleyicileri ile buluşan Emily in Paris dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sevilen dizinin ikinci sezonuyla yeniden yayınlanacağına yönelik bir açıklama yapıldı.
İlk sezonunda 10 bölümün yer aldığı dizinin ikinci sezonunda da yine 10 bölüme yer verilmesi bekleniyor. Dizinin ilk sezonunda henüz 20’li yaşlarında olan Emily’nin sürpriz bir şekilde Paris’e yerleşmesi ve ardından yaşadıkları anlatılıyordu. Dizinin ikinci sezonunda Emily’nin Paris macerası anlatılmaya devam edecek.
Son Güncelleme: 15.11.2020 20:04