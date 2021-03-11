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Netflix, efsane dizi Friends'in yayın tarihini açıkladı

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabı üzerinden fenomen dizi Friends'in yayın tarihini duyurdu.

11 Mart 2021 Perşembe 19:24
Netflix, efsane dizi Friends'in yayın tarihini açıkladı
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Fenomen dizi Friends, 1 Nisan 2021 tarihiyle Netflix Türkiye platformunda yayınlanacak. Dizinin hayranlarını sevindiren bu haber Netflix Türkiye’nin Twitter hesabından duyuruldu.

10 sezonda 235 bölüm yayınlanan efsane dizide Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimer gibi ünlü isimler başrollerde yer alıyor.

HBO Max, geçtiğimiz aylarda dizinin ABD haklarının satın aldığını açıklamış ve özel bir bölümde tüm oyuncuların bu bölümde bulunacağını duyurdu.



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:24
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NetflixNetflix TürkiyeFriends
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