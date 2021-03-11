Netflix, efsane dizi Friends'in yayın tarihini açıkladı

Fenomen dizi Friends, 1 Nisan 2021 tarihiyle Netflix Türkiye platformunda yayınlanacak. Dizinin hayranlarını sevindiren bu haber Netflix Türkiye’nin Twitter hesabından duyuruldu.

Friends 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur. — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) Mart 11, 2021

10 sezonda 235 bölüm yayınlanan efsane dizide Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimer gibi ünlü isimler başrollerde yer alıyor.

HBO Max, geçtiğimiz aylarda dizinin ABD haklarının satın aldığını açıklamış ve özel bir bölümde tüm oyuncuların bu bölümde bulunacağını duyurdu.