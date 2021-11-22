Netflix Dynasty (Hanedan) dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Dynasty, 1980’li yıllarda yayınlanan aynı isimli dizinin uyarlaması olan bir Amerikalı televizyon dizisidir. Josh Schwartz, Stephanie Savage ve Sallie Patrick'in ortak yapımı olan dizinin konusu Carrington ailesinin etrafında gelişmektedir.

Dizide aile şirketinin varisi olan Fallon Carrington, babasının nişanlısının şirkette kendisine bir rakip olduğunu öğrenince, kendisini babasının isminden ayırmayı hedefler.

Dynasty dizisinin konusu nedir?

Dynasty dizisi, Fallon Carrington'ın milyarder babasının şirkette çalışan Cristal ile nişanlanmasını öğrenmesiyle başlar. Fallon, kendine rakip olarak gördüğü Cristal'ı babasından ayırmak içi çeşitli yollar dener ama Cristal bunun sonucunda terfi alır. Fallon bu kez de babasının baş düşmanı Jeff Colby ile güçlerini birleştirerek babasına savaş açar.

Dynasty dizisinin oyuncu kadrosu

Elizabeth Gillies (Fallon Carrington)

Rafael de la Fuente (Sam Jones)

Robert Christopher Riley (Michael Culhane)

Sam Adegoke (Jeff Colby)

Grant Show (Blake Carrington)

Maddison Brown (Kirby Anders)

Adam Huber (Liam Ridley)

Sam Underwood (Adam Carrington)

Daniella Alonso (Cristal Carrington)

Dynasty dizisi fragman: