İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Netflix D.P. isimli dizinin konusu nedir?

Netflix'te askeri yapım diziler artmaktadır. D.P. isimli dizi 27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanmaya başladı. D.P. isimli dizi askeri drama türü olarak karşımıza çıkıyor. D.P. isimli dizinin konusu merak ediliyor. Netflix D.P. isimli dizinin konusu nedir? Bu haberimizde Netflix'te yayınlanan D.P. isimli dizinin konusunu sizler için derledik. İşte D.P. isimli dizinin konusu...

22 Aralık 2021 Çarşamba 14:02
Netflix D.P. isimli dizinin konusu nedir?
Takip Et:

D.P. isimli dizi 27 Ağustos tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Askeri drama türünde olan dizinin konusu merak edilmektedir. D.P. isimli dizinin konusu nedir?

D.P. dizisi

Netflix'in D.P'si, kendi adına alıcılara sunduğu askeri dramda; aşk, romantizm, ölüm ve yoğun bir kederi her gün yaşamak yerine, asker koğuşunda ya da sadece üzerinden hayatın zulmünü ve sevincini paylaşma fırsatı sunuyor.  Üstelik D.P'de sürprizlerin ve klişelerin olmadığı son yıllarda, klasik hissiyattan değil, gerçek dönemeçlerden öne çıkan "Survivor" gibi dizilerin artmasını umuyoruz. D.P. Yönetmeni Han Junxi'nin açıkladığı gibi farklı dünyalardan farklı insanlara etkileyici bir bakış açısı sunuyor. 27 Ağustos'ta Netflix'te duyurulan D.P. veya "Deserter Pursuit", Joon-Ho adında genç bir adamı takip ediyor. Her erkeğin özlemini duyduğu askerlik hizmeti için koğuşuna katılan Joon-Ho, asil tavrı ve keskin gözlemi ile ilk günden itibaren öne çıkan biri olmayı başardı.

Geride bıraktığı acımasız hatıraları ve unutmak istediği talihsiz gelişmeler dizisini sunarak günlük ritüellerini gerçekleştirir. Senarist Han Jun-Hee, "aradığımız kan" mesajını heyecan verici ve dinamik bir askeri mercekle aktardı. Hikayesini değiştirmek için bu konsepti kullanmaya karar verdiğinde, Junho'nun DP adlı ayırt edici özelliğinden yararlandı.  Joon-Ho görevi çok kısaca açıkladı. "Asker kaçakları yakalar" diyerek net bir duruş ortaya koydu. Bazılarının görevi kibarca tamamladığını, bazılarının ise daha az kibar ve beklenmedik bir şekilde tamamladığını söyledi. Joon Ho, Ho-Yeol’un yardımıyla katıldığı çizgi romanlara uyum sağlamak için hayatta görmeye alışık olmadığı görüntülerle karşılaştı.

Askeri drama dizisi olan D.P. başarılı bir ilk sezon deneyimi sunmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Jung Hae-In – An Joon-Ho

Koo Gyo-Hwan – Han Ho-Yeol

Son Seok-Koo – Im Ji-Seob

Jun – Lee Seung-Byung

Kim Sung-Kyun – Park Beom-Goo

Shin Seung Ho – Hwang Jang Soo

Lee Jun Young – Jung Hyun Min

Jo Hyun Chul – Cho Seok Bong


Son Güncelleme: 22.12.2021 14:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Netflix Deserter Pursuit Dizisinin KonusuNetflix D.P. Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chapelwaite dizi konusu ve yorumu
Chapelwaite dizi konusu ve yorumu
Şeker Adam’ın Laneti filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?
Şeker Adam’ın Laneti filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?
Netflix Lise Takımı dizisinin konusu ne? Lise Takımı dizisi oyuncuları kimler?
Netflix Lise Takımı dizisinin konusu ne? Lise Takımı dizisi oyuncuları kimler?
Trapped dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kim?
Trapped dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kim?
2021 yılı kira kontratı ile hangi bankalar kredi veriyor?
2021 yılı kira kontratı ile hangi bankalar kredi veriyor?
Saksı Olmanın Faydaları film konusu ve oyuncuları
Saksı Olmanın Faydaları film konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Netflix D.P. isimli dizinin konusu nedir?
23 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Aralık Perşembe at yarışı programı
Türkiye'de Google üzerinden en çok aratılan konular nelerdir?
TJK 22 Aralık 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
İşyerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?
SGK Genel Sağlık Sigortası(GSS) nedir, kimler faydalanabiliyor?
2022 Vakıfbank EFT ücreti Vakıfbank EFT saatleri
Chapelwaite dizi konusu ve yorumu
E-Devlet'ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?
Unlu Mamüller Paketleme işçisi maaşları ve iş ilanları
2021 Moldova asgari ücret ne kadar?
Diş teli devlette ne kadara takılır? 18 Yaş altı diş teli fiyatları 2021
Sistem Analisti (BT) ne iş yapar? Sistem Analisti maaşları ne kadar?
Endüstriyel Kalıpçı yada Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne kadar maaş alıyor?Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne demektir?
Karşılıksız burs veren kurumlar hangileri?
Netflix'in yeni filmi İşte Böyle Bir Oğlan, film severlerin dikkatini çekti
Eski telefon görüşmeleri dinlenebiliyor mu? Geçmiş telefon görüşmeleri nasıl alınır?
Hangi hayvancılık sektörü daha karlı? Kar maliyeti hesaplama nasıl yapılır?
2021 yılı kira kontratı ile hangi bankalar kredi veriyor?
Geleceğin meslekleri nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.