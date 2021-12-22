Netflix D.P. isimli dizinin konusu nedir?

D.P. isimli dizi 27 Ağustos tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Askeri drama türünde olan dizinin konusu merak edilmektedir. D.P. isimli dizinin konusu nedir?

D.P. dizisi

Netflix'in D.P'si, kendi adına alıcılara sunduğu askeri dramda; aşk, romantizm, ölüm ve yoğun bir kederi her gün yaşamak yerine, asker koğuşunda ya da sadece üzerinden hayatın zulmünü ve sevincini paylaşma fırsatı sunuyor. Üstelik D.P'de sürprizlerin ve klişelerin olmadığı son yıllarda, klasik hissiyattan değil, gerçek dönemeçlerden öne çıkan "Survivor" gibi dizilerin artmasını umuyoruz. D.P. Yönetmeni Han Junxi'nin açıkladığı gibi farklı dünyalardan farklı insanlara etkileyici bir bakış açısı sunuyor. 27 Ağustos'ta Netflix'te duyurulan D.P. veya "Deserter Pursuit", Joon-Ho adında genç bir adamı takip ediyor. Her erkeğin özlemini duyduğu askerlik hizmeti için koğuşuna katılan Joon-Ho, asil tavrı ve keskin gözlemi ile ilk günden itibaren öne çıkan biri olmayı başardı.

Geride bıraktığı acımasız hatıraları ve unutmak istediği talihsiz gelişmeler dizisini sunarak günlük ritüellerini gerçekleştirir. Senarist Han Jun-Hee, "aradığımız kan" mesajını heyecan verici ve dinamik bir askeri mercekle aktardı. Hikayesini değiştirmek için bu konsepti kullanmaya karar verdiğinde, Junho'nun DP adlı ayırt edici özelliğinden yararlandı. Joon-Ho görevi çok kısaca açıkladı. "Asker kaçakları yakalar" diyerek net bir duruş ortaya koydu. Bazılarının görevi kibarca tamamladığını, bazılarının ise daha az kibar ve beklenmedik bir şekilde tamamladığını söyledi. Joon Ho, Ho-Yeol’un yardımıyla katıldığı çizgi romanlara uyum sağlamak için hayatta görmeye alışık olmadığı görüntülerle karşılaştı.

Askeri drama dizisi olan D.P. başarılı bir ilk sezon deneyimi sunmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Jung Hae-In – An Joon-Ho

Koo Gyo-Hwan – Han Ho-Yeol

Son Seok-Koo – Im Ji-Seob

Jun – Lee Seung-Byung

Kim Sung-Kyun – Park Beom-Goo

Shin Seung Ho – Hwang Jang Soo

Lee Jun Young – Jung Hyun Min

Jo Hyun Chul – Cho Seok Bong