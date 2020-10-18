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Netflix Don’t Look Up filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Netflix platformunda yayınlanması planlanan ve Hollywood oyuncularının bir araya geleceği Don't Look Up filmi oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu. Oyuncu kadrosuyla büyük beklenti oluşturan filmin 2021 yılında yayınlanması planlanıyor.

18 Ekim 2020 Pazar 02:38
Netflix Don’t Look Up filmi oyuncu kadrosu ve konusu
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Son dönemde orijinal yapımlarıyla kullanıcı kitlesini arttıran online dizi ve film platformu Netflix, Hollywood’un usta oyuncularını bir araya getireceği yeni projesi için hazırlıklara başladı. ‘’Don’t Look Up’’ adlı filmde Adam McKay yönetmenliği üstlenirken, daha önce kadroda Jennifer Lawrence ve Cate Blachett’in yer alacağı açıklanmıştı. Filmde Oscar sahibi Leonardo DiCaprio ve ünlü şarkıcı Ariana Grande’nin olacağının duyurulması ise film severleri heyecanlandırdı.

2015 yılında Büyük Açık/The Big Short filmi ile ‘’En İyi Uyarlama Senaryo’’ dalında Oscar alan McKay’in yeni projesi oyuncu kadrosuyla büyük ses getirecek.

Don’t Look Up filmi konusu


Adam McKay’in yönetmenliğini üstlendiği yeni projesinde, iki astronomun altı ay içerisinde dünyaya çarpacağını ileri sürdükleri bir göktaşı konusunda insanları uyarmaya çalışmalarını konu ediniyor.

Don’t Look Up filmi oyuncu kadrosu

Don’t Look Up filminin oyuncu kadrosunda Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Matthew Perry, Kid Cudi, Jonah Hill, Timothee Chalamet ve Ariana Grande yer alacak. Hollywood’un ünlü isimlerinin bir araya geleceği kara komedi türündeki filmin 2021’in ikinci yarısında Netflix platformunda izleyici ile buluşması planlanıyor.



Son Güncelleme: 18.10.2020 02:38
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Anahtar Kelimeler:
NetflixDont Look UpLeonardo DiCaprioJennifer LawrenceAriana Grande
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