Netflix Donma Noktası filmi konusu ve oyuncuları

Soğuk kış günlerinde geçen film Martin ve meslektaşı Montesinos ile mahkumları hapishaneye götürürken yolda başına gelecekleri anlatıyor. Hain saldırı sonucu yaralanan bazı polis memurlarının ölmesi üzerine film daha da aksiyonlu bir hal alır.
Donma Noktası Oyuncu Kadrosu
Javier Gutiérrez – Martin
Àlex Monner – Chino
Patrick Criado – Nano
Édgar Vittorino – Rei
Karra Elejalde – Miguel
Florin Opritescu – Mihai
Isak Férriz – Montesinos
Andrés Gertrúdix – Golum
Miquel Gelabert – Pardo
Son Güncelleme: 01.02.2021 13:28