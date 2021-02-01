Netflix Donma Noktası filmi konusu ve oyuncuları

Soğuk kış günlerinde geçen film Martin ve meslektaşı Montesinos ile mahkumları hapishaneye götürürken yolda başına gelecekleri anlatıyor. Hain saldırı sonucu yaralanan bazı polis memurlarının ölmesi üzerine film daha da aksiyonlu bir hal alır.

Donma Noktası Oyuncu Kadrosu

Javier Gutiérrez – Martin





Àlex Monner – Chino





Patrick Criado – Nano





Édgar Vittorino – Rei



Karra Elejalde – Miguel

Florin Opritescu – Mihai

Isak Férriz – Montesinos





Andrés Gertrúdix – Golum

Miquel Gelabert – Pardo



