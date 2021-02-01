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Netflix Donma Noktası filmi konusu ve oyuncuları

‘Donma Noktası’ adlı aksiyon türünde olan film başrollerinde başarılı İspanyol uyruklu Javier Gutierrez ön planda tutuyor. IMDB puanı 6,5 film oyuncu kadrosu ve konusu

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:28
Netflix Donma Noktası filmi konusu ve oyuncuları
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Soğuk kış günlerinde geçen film Martin ve meslektaşı Montesinos ile mahkumları hapishaneye götürürken yolda başına gelecekleri anlatıyor. Hain saldırı sonucu yaralanan bazı polis memurlarının ölmesi üzerine film daha da aksiyonlu bir hal alır.  

Donma Noktası Oyuncu Kadrosu

 Javier Gutiérrez – Martin

Àlex Monner – Chino

Patrick Criado – Nano

Édgar Vittorino – Rei

Karra Elejalde – Miguel



Florin Opritescu – Mihai


 

Isak Férriz – Montesinos

Andrés Gertrúdix – Golum



Miquel Gelabert – Pardo



Son Güncelleme: 01.02.2021 13:28
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Anahtar Kelimeler:
NetflixDonma NoktasıFim
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