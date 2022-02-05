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Netflix dizisi Şüphe Altında: Wesphael Davası ile bilinmeyenler açığa çıkacak mı?

Netflix'in sevilen yapımları arasına giren Şüphe Altında: Wesphael Davası, 17 Mart tarihinde Netflix platformuna eklendi. Dizinin 1. sezonu 5 bölümden oluşmakta. Dizi ilgi çekici konusuyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmış ve sevilen yapımlar arasına girmiştir. Tüm detaylar haberimizde..

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:37
Netflix dizisi Şüphe Altında: Wesphael Davası ile bilinmeyenler açığa çıkacak mı?
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Şüphe Altında: Wesphael Davası Netflix’te Başladı! 

2013 yılında eşinin yaşamını kaybettirmekle suçlanan Belçikalı siyasetçi Benard Wesphael’in dava sürecini anlatan dizi belgesel kriterinde yer alıyor. 1. sezon bölümleri ile Netflix’te başlayan dizi dikkatleri çekmeyi başardı. 17 Mart Çarşamba günü Netflix’in platformuna eklenen dizi, 1. sezon olarak 5 bölümden oluşmakta. 

- 1. bölüm: Ostend’de İki Gün

- 2.bölüm: Parmaklıklar Ardında

- 3.bölüm: Tünelin Ucu

- 4.bölüm: Kurbanı Yargılamak

- 5.bölüm: Yeni Bir Fail

Dizinin açılış bölümü Ostend’de İki Gün, Ostend sahiline yapılan seyahatte, Veronique Pirotton’un siyaset ile ilgilenen kocası ile birlikte kaldığı otelde ölü olarak bulunması ile olaylar başlar.

Dizinin yönetmen koltuğunda Alain Brunard oturmaktadır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:37
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Anahtar Kelimeler:
NetflixDiziWesphael Davası
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