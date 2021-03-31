Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları

Seranay Sarıkaya yeni dizisine karar verdi?

Şahmeran dizisi Seranay Sarıkaya

Oldukça uzun bir zamandır ekranlardan ayrı kalan Seranay Sarıkaya muhteşem bir proje ile sevenlerini mutlu edecek gibi duruyor. En son Puhu Tv’de yayınlanan “ Fi” adlı dizi ile dijital platformda ekranlara gelen Sarıkaya, dünyaca ünlü olan dijital platform Netflix’in yeni yerli dizisi ile ekranlara gelecek. Güzel oyuncunun hayranlarını fazlasıyla mutlu eden bu haberden sonra dizide yer alacak diğern kimler olacağı da merak edilmeye başlandı. Magazin gündeminde pek çok dizi teklifi aldığı belirtilen Seranay Sarıkaya, en sonunda Netflix’in yeni projesi Şahmeran dizisine olumlu baktı. Etkileyici olacak bir yapım ile tekrardan dizi oyunculuğuna dönmeye hazırlanan güzel oyuncunun sevenleri ise Sarıkaya’yı dijital platformlar yerine TV dizilerinde görmeyi daha çok istiyorlar.

Seranay Sarıkaya’nın yeni dizisi Şahmeran Netflix platformunda yayınlanmak için hazırlık yapıyor. Şuanda başrol ismi olarak yalnızca Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Şahmeran dizisindeki diğer karakterleri hangi isimlerin canlandıracağı da merak konusu oldu. Fazlasıyla iddialı bir proje olan Şahmeran dizisi, daha öncesinde Star TV için gündeme gelmiş olsa da anlaşma sağlanamadığından dolayı projeye başlanamamıştı.