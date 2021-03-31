İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları

Netflix’in yeni yapımı Şahmeran, güçlü oyuncu kadrosu ile şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Dizide yer alan ve en çok dikkat çeken isim ise Seranay Sarıkaya oldu.

31 Mart 2021 Çarşamba 22:24
Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Seranay Sarıkaya yeni dizisine karar verdi?

Oldukça uzun bir zamandır ekranlardan ayrı kalan Seranay Sarıkaya muhteşem bir proje ile sevenlerini mutlu edecek gibi duruyor. En son Puhu Tv’de yayınlanan “            Fi” adlı dizi ile dijital platformda ekranlara gelen Sarıkaya, dünyaca ünlü olan dijital platform Netflix’in yeni yerli dizisi ile ekranlara gelecek. Güzel oyuncunun hayranlarını fazlasıyla mutlu eden bu haberden sonra dizide yer alacak diğer oyuncuların kimler olacağı da merak edilmeye başlandı. Magazin gündeminde pek çok dizi teklifi aldığı belirtilen Seranay Sarıkaya, en sonunda Netflix’in yeni projesi Şahmeran dizisine olumlu baktı. Etkileyici olacak bir yapım ile tekrardan dizi oyunculuğuna dönmeye hazırlanan güzel oyuncunun sevenleri ise Sarıkaya’yı dijital platformlar yerine TV dizilerinde görmeyi daha çok istiyorlar.

Şahmeran dizisi Seranay Sarıkaya

Seranay Sarıkaya’nın yeni dizisi Şahmeran Netflix platformunda yayınlanmak için hazırlık yapıyor. Şuanda başrol ismi olarak yalnızca Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Şahmeran dizisindeki diğer karakterleri hangi isimlerin canlandıracağı da merak konusu oldu. Fazlasıyla iddialı bir proje olan Şahmeran dizisi, daha öncesinde Star TV için gündeme gelmiş olsa da anlaşma sağlanamadığından dolayı projeye başlanamamıştı.



Son Güncelleme: 31.03.2021 22:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şahmeranDizisiSeranay SarıkayaKonusuOyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Doya Doya Moda Özde neden yok, ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Özde neden yok, ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları
Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? 2021
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
1 Nisan şakası yapmak günah mı? Nisan 1 şakaları yapmanın dinen bir sakıncası varmıdır?
1 Nisan Şaka Günü nedir, neden şaka yapılır? 1 Nisan günü en güzel şakalar
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
Yaya geçitleri neden kırmızıya boyandı? Kırmızı yaya geçidi çizgisi anlamı nedir?
2021 Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?
Nevruz mesajları; Nevruz Bayramı kutlama mesajları
La Casa De Papel ne demektir, anlamı nedir?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Gençlerbirliği Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - GB Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Bim Marketde satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Melih kimdir? Ali İl dizileri ve yapımları
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin’nin yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere doğum tarihi
Rüyada bulgur görmek neye işaret eder?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.