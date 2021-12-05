Netflix dizisi Nevertheless'in konusu nedir?

Geçtiğimiz haftalar içerisinde dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan Nevertheless, yeni yeni ismi duyulan k-drama türünü en iyi şekilde hissettiren diziler arasında yer alıyor. Dizi hali hazırda diğer platformlarda yayınlanıyordu ancak Netflix Nevertheless’i yayınlamak için bu zamanı bekledi. Dizi hakkında bilgisi olmayan dizi severler ise Nevertheless’in konusu nedir? sorusunun yanıtını bulmak için arama motorlarına yöneldi.

Dizinin Konusu Nedir?

Nevertheless, klişe ancak başarılı bir dram hikayesi anlatıyor. Dizide aşk ve drama farklı bir açıdan izleyicilerle buluşuyor. Müzikler ve sahneler de eklenmesi ile beraber Nevertheless’in etkileyiciliğini arttırıyor.

Genç, samimi ve heyecan dolu bir kız olan Na Bi, sevgilisini çalıştığı sanat sergisinde ziyaret etmek ister. Fakat Na Bi sergiye girer girmez büyük bir şok yaşar. Şokun nedeni ise genç kızın siluetinin bir heykelde erotik bir şekilde sergilenmesiydi. Büyük bir üzüntü yaşayan Na Bi, erkek arkadaşı ile yollarını ayırır.

Yönetmenlik görevini Ga-Ram Kim’in üstlendiği yapımın senaristliği ise Jung Seo tarafından yapıldı. Dizi İMDb’de 8,1 puan almış durumda. İşte dizinin oyuncu kadrosu:

- Han So Hee – Yo Na Bi

- Song Kang – Park Jae Eon

- Chae Jong Hyeop – Yank Do Hyuk

- Lee Ho Jung – Yoon Sol

- Lee Yeol Eum – Yoon Seol Ah

- Yang Hye Ji – Oh Bit Na

- Kim Min Gwi – Nam Kyu Hyun

- Jung Jae Kwang – Ahh Kyung Jun

- Yoon Seo Ah – Seo Ji Wan