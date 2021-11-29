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Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları

Netflix, Fransa yapımlarına bir yenisini daha ekleyerek Mytho dizisini platformunda yayınlamaya başladı. İzleyenler Netflix Mytho dizisi konusu nedir? sorusunun yanıtlanmasını bekliyor. İşte Netflix Mytho dizisi konusu ve oyuncuları...

29 Kasım 2021 Pazartesi 02:02
Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları
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Netflix, son zamanlarda Fransa, İspanya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde çeşitli yapımlar oluşturmaya başladı. Ünlü platformun özellikle Fransa yapımlarındaki artışı insanların dikkatinden kaçmadı. Netflix bu yapımlar bir yenisini ekleyerek Mytho dizisini yayınlamaya başladı. İzleyenler ‘’Netflix Mytho dizisi konusu nedir?’’ sorusunun yanıtlanmasını bekliyor.

Netflix Mytho Dizisi Konusu Nedir?

Yardımsever bir iş kadını olan Elvira, dışardan kusursuz bir kadın olarak gözükse de içeriden bunalımlar ve depresif sorunlar yaşamaktadır. Bunun yanında ailesi ve çevresindeki insanlarla yaşadığı sorunlar Elvira’yı daha zor bir hayatın içerisinde sokmaktadır.

Aile, dram ve komedi konseptini taşıyan Mytho dizisi bir çok izleyen tarafından beğenildi. İşte dizide bulunan oyuncular ve onların hayat verdiği karakterler:

- Marina Hands – Elvira

- Mathieu Demy – Patrick

- Marie Drion – Carole

- Jérémy Gillet – Sam

- Zelie Rixhon – Virginie

- Jean-Charles Clichet – Jeff

- Julia Faure – Isa


https://youtu.be/QWErBKlTMeo

Son Güncelleme: 29.11.2021 02:02
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Anahtar Kelimeler:
NetflixMythoDiziMytho Dizisi Konusu
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